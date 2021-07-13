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Зеленский сегодня будет на фракции "Слуги народа": на рассмотрении кадровые вопросы, в том числе - по Авакову

Зеленский сегодня будет на фракции "Слуги народа": на рассмотрении кадровые вопросы, в том числе - по Авакову

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 13 июля, ожидают на заседании парламентской фракции "Слуги народа". Рассматривать будут кадровые вопросы, в частности относительно министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщили УНН собственные источники.

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"Сегодня в 18 часов - фракция "Слуги народа" с участием Президента", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, на заседании будут рассматривать кадровые вопросы правительства, в частности, в список на рассмотрение включены и вопрос в отношении главы МВД Арсена Авакова.

Дополнение

Арсен Аваков - неизменный министр внутренних дел Украины с февраля 2014 года, возглавляет МВД уже при двух президентах и в нескольких правительствах. Слухи о его возможной отставке за это время появлялись несколько раз, а последний раз - весной этого года.

В мае Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае доказательства невиновности фигурантов "дела Шеремета" готов поднимать вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, Владимир Зеленский, Слуга народа

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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