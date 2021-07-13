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Выездное заседание СНБО в пятницу состоится в Сумах

Выездное заседание СНБО в пятницу состоится в Сумах

КИЕВ. 13 июля. УНН. Первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 16 июля состоится в Сумах. Об этом сообщил журналисту УНН секретарь СНБО Алексей Данилов.

Цитата

На вопрос, где 16 июля состоится выездное заседание СНБО, Данилов сказал: "(В - ред.) Сумах".

Дополнение

В пятницу, 16 июля, состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Данилов сообщал, что на заседании планируется рассмотреть вопрос введения новых санкций, вопрос национальной безопасности и вопросы касающиеся недр.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Сумы и Сумская область
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