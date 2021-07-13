Выездное заседание СНБО: Данилов заявил, что Сумы пока под вопросом

КИЕВ. 13 июля. УНН. Проведение первого выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 16 июля именно в Сумах пока под вопросом. Об этом сообщил журналисту УНН секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Пока Сумы под вопросом", - сказал Данилов.

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Ранее Данилов сообщал, что первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины 16 июля состоится в Сумах.

В пятницу, 16 июля, состоится первое выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Данилов сообщал, что на заседании планируется рассмотреть вопрос введения новых санкций, вопрос национальной безопасности и вопросы касающиеся недр.