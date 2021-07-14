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"Слуги народа" будут голосовать за отставку Авакова

"Слуги народа" будут голосовать за отставку Авакова

КИЕВ. 14 июля. УНН. Парламентская фракция "Слуга народа" планирует голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Об этом заявила журналисту УНН заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Цитата:

На вопрос, будет ли фракция голосовать за отставку Авакова, Кравчук ответила: "Да. Это заявление по собственному желанию - было бы странно не поддержать".

Дополнение

Что касается других фракций, то ранее лидер партии и фракции Юлия Тимошенко заявляла в СМИ, что фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. А народный депутат фракции "Голос" Андрей Осадчук заявил, что "Голос" будет поддерживать отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Что было ранее

13 июля стало известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.

Во время заседания фракции "Слуга народа" 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский предложил председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.

Денис Монастирський согласился возглавить Министерство внутренних дел.

Как стало известно УНН из собственных источников, Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Так, голосование за отставку Авакова в Раде ожидается уже завтра, а голосование по назначению на должность главы МВД нардепа Дениса Монастырского ожидается в пятницу, 16 июля.

Источник: УНН
Теги: МВД, ВР, Арсен Аваков
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