Встречу Зеленского со "слугами" планируют провести в Офисе Президента

КИЕВ. 14 июля. УНН. Запланированная на 17 июля встреча Владимира Зеленского и фракции "Слуги народа", как стало известно УНН, планируют провести в Офисе Президента.

Детали

Ранее встречу анонсировал председатель фракции Давид Арахамия. Он сообщил, что это будет мероприятие, которое продлится весь день. Тогда же он сообщил, что место проведения встречи пока не известно.

УНН стало известно, что это мероприятие состоится в ОП и будет проходить в формате общения Президента Зеленского не со всей фракцией сразу, а с группами, на которые формально разделено монобольшинство. Напомним, таких групп 15.

В то же время, вероятно, на встречу будут приглашены члены Кабмина, о чем сообщал Арахамия.

Контекст

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение. В то же время в отдельных СМИ появилась информация, что министерское кресло качается еще под двумя чиновниками: министром юстиции и министром обороны. Однако эту информацию опроверг председатель фракции "Слуга народа" Арахамия, заявив, что такими слухами "зашугали весь Кабмин".