Голосов достаточно: "Слуги" провели внутрифракционное голосование за отставку Авакова

КИЕВ. 15 июля. УНН. Во фракции монобильшости есть голоса за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Об этом УНН сообщил народный депутат Александр Качура.

Цитата

"В моей группе депутаты все проголосовали "за". Голосов вышло достаточное количество", - сообщил Качура, комментируя информацию, появившуюся накануне о том, что голосов для отставки во фракции мало.

Подробнее о настроениях фракций перед голосованием за отставку Арсена Авакова читайте в материале Кресло министра МВД: как фракции будут голосовать за отставку Арсена Авакова и назначение Дениса Монастырского

Напомним, вопрос отставки министра стоит первым в повестке дня заседания ВР на сегодня.



Напомним

Об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел стало известно 13 июля.

В частности, во время заседания фракции "Слуга народа" 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский предложил председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.

Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел. Голосование за назначение на должность главы МВД ожидается в пятницу, 16 июля.

Накануне стало известно, что профильный комитет рекомендовал Раде самой определиться относительно отставки Авакова.