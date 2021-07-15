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Голосов достаточно: "Слуги" провели внутрифракционное голосование за отставку Авакова

Голосов достаточно: "Слуги" провели внутрифракционное голосование за отставку Авакова

Арсен Аваков

КИЕВ. 15 июля. УНН. Во фракции монобильшости есть голоса за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Об этом  УНН сообщил народный депутат Александр Качура.

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"В моей группе депутаты все проголосовали "за". Голосов вышло достаточное количество", - сообщил Качура, комментируя информацию, появившуюся накануне о том, что голосов для отставки во фракции мало.

Подробнее о настроениях фракций перед голосованием за отставку Арсена Авакова читайте в материале Кресло министра МВД: как фракции будут голосовать за отставку Арсена Авакова и назначение Дениса Монастырского

Напомним, вопрос отставки министра стоит первым в повестке дня заседания ВР на сегодня.

Напомним

Об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел стало известно 13 июля.

В частности, во время заседания фракции "Слуга народа" 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский предложил председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. И "слуги" поддержали это предложение.

Денис Монастырский согласился возглавить Министерство внутренних дел. Голосование за назначение на должность главы МВД ожидается в пятницу, 16 июля.

Накануне стало известно, что профильный комитет рекомендовал Раде самой определиться относительно отставки Авакова.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков
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