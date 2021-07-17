Политолог: Зеленский во время пятой сессий Верховной Рады еще больше укрепил власть. Чем запомнилась работа парламента

КИЕВ. 17 июля. УНН. Завершилась пятая сессия Верховной Рады 9-го созыва, которую глава ВР Дмитрий Разумков открыл в начале февраля этого года. За это время депутатами было рассмотрено 700 законопроектов, 170 принято в целом и 110 принято за основу. УНН поговорил с политологом Костем Бондаренко о том, чем запомнилась пятая сессия ВР.

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"Работа пятой сессии Верховной Рады была достаточно результативной. Но в тоже время она показала абсолютно полную управляемость парламентом со стороны Офиса президента. Все разговоры, что в парламенте нет монобольшинства, что для важных законопроектов не находится достаточно голосов – такие разговоры прекратились к концу этой сессии. Стало понятно, что любой вопрос, который Зеленский поставит на голосование, будет принят. Поэтому тема, распустит или не распустит Зеленский парламент, перестали быть актуальными сейчас. Это главный урок этой сессии",– говорит Бондаренко.

Политолог поясняет, что некоторые законопроекты как, к примеру, законопроект о легализации медицинского каннабиса парламент провалил, так как это не вопрос государственной важности, а лоббизма, который заинтересованные лица не довели до конца.

По словам Бондаренко, этот политический сезон позволил окончательно закрепиться президенту также в правительстве, заменив министра МВД Арсена Авакова на Дениса Монастырского. "Зеленский и так имел полный контроль над правительством – это правительство Ермака-Шмыгаля. Второй момент, что ОП укрепил свое влияние на судебную систему власти и третий момент, что Зеленский продемонстрировал в последнем полугодии, что если какие-то нормы Конституции не позволяет ему действовать по его усмотрению, он готов игнорировать эти нормы",– говорит эксперт.

Дополнение

Главное, чего не хватило в работе парламента пятой сессии – законопроектов по вопросу Донбасса, считает Бондаренко. "То с чем шел Зеленский на выборы – мир на Донбассе. Вопросы, которые должны лечь в основу выполнения Украиной "Минских договоренностей", амнистии, законы, которые определяют статус Донбасса – они не были рассмотрены и вряд ли будут рассмотрены в ближайшее время" – считает он.

Напомним

Народные депутаты завершили работу на пятой сесси и уходят на каникулы до сентября. Но, есть вероятность проведения внеочередной сессии парламента 20 июля. Кроме того, нардепы будут собираться в сессионном зале для работы во время Крымской платформы, а также проведут торжественное заседание в честь Дня Независимости.

В последнюю неделю перед каникулами нардепы составили график работы на осень-зиму. Согласно календарному плану, новая сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022 года.