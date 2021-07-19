Эксперт: во время пятой сессии ВР приняла законы, поддерживаемые электоратом Зеленского. Но работала не в "турборежиме"

КИЕВ. 19 июля. УНН. Насколько продуктивно работали парламентарии и какие ключевые законы были приняты во время пятой сессии Верховной Рады, специально для УНН проанализировал политический аналитик Валентин Гладких.

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"Нужно отдать должное, что немало важных законов было принято. А если посмотреть на последнюю пленарную неделю, я бы отметил принятие законов о реформировании Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Законопроект о реформе Высшего совета правосудия предполагает проверку на добродетель членов ВСП, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Мы уже получили высокую оценку со стороны наших западных партнеров, что говорит о том, что мы движемся в правильном направлении.

Также на этой неделе было принято два законопроекта в сфере национальной безопасности и обороны. Закон "Об основах национального сопротивления", который предусматривает увеличение численности ВСУ, также им предусмотрено создание территориальной обороны.

Знаковым было голосование об открытии рынка земли, наконец это воплощено в жизнь. Можно по-разному к этому относиться, но это предвыборное обещание монобольшинства. Социология показывает, что среди избирателей Зеленского больший процент тех, кто поддерживает это решение", - объясняет политический аналитик.

Детали

По словам Гладких, также важно, что ВР проголосовала за ряд изменений в действующее законодательство в части усиления ответственности за жестокое обращение с животными. Он объясняет, что несмотря на то, что это не политическое решение и, возможно, не всех украинцев волнует эта тема, но это - большой шаг в гуманистическом отношении человека к окружающей среде.

"Третье - это кадровые назначения, формирование правительства. Эта Рада продемонстрировала способность коалиции, монобольщинства решать кадровые назначения. Несмотря на то, что были проблемы с назначением Юрия Витренко, тогда думали, что будет происходить "супрунизация" украинской политики, то есть, когда лицо не назначается ВР, но все равно находится в должности, это разрушает принципы демократического режима, но как видим, этого не произошло. Также знаковой на этой неделе была отставка Арсена Авакова и назначение Дениса Монастырского главой МВД. Все прошло спокойно и в рамках закона", - объясняет Гладких.

Был ли "турборежим"

По словам политического аналитика, само понятие "турборежим" к работе парламента употреблять неуместно. Ведь если сравнивать количество законопроектов, которые выносились на рассмотрение парламента, и которые принимались парламентом, то "турборежим" был соразмерным по интенсивности работы по сравнению с другими созывами на первых этапах.

"Даже в "Слуге народа" недавно сказали, что они работают не в "турборежиме", а в нормальном режиме. На "удовлетворительно" Верховная Рада наработала, не будем забывать, что эта сессия проходила в сложных условиях: коронакризис, проблемы с началом вакцинации, обострение конфликта на Донбассе, нагнетание напряжения на украинско-польской границе со стороны РФ. Со всеми этими вызовами, которые стояли перед государством, удалось отреагировать и решить их", - резюмирует политический аналитик.