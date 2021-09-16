ПВО от Соединенных Штатов: что такое "Железный купол" и как он поможет Украине

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина может получить от США систему противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол") израильского производства. О том, нужен ли Украине "купол" и как его применить, УНН пообщался с военными экспертами.

Детали

"Железный купол" - это тактическая система. Это - самое низкое звено. Он защищает непосредственно на месте, он защищает объект. Одна батарея способна защитить 150 кв. км. Это может быть квадрат, треугольник, или это может быть полоса - вправо, влево - по 75 кв. км. Где мы можем его применить на сегодняшний день? У нас в Украине 10 атомных реакторов (15 реакторов - ред.), как пример", - рассказал УНН военный эксперт Олег Жданов.

По словам собеседника, "Железный купол" на сегодня не имеет аналогов в мире и считается как тактическая система противоснарядной и противовоздушной обороны, потому что она способна сбивать артиллерийские снаряды, снаряды реактивных систем и мины от минометов на расстоянии минимум 4 км и максимум 70 км.

Израиль разрабатывал ее для защиты жилых поселений вдоль границы с Палестиной и сектором Газа.

"Кстати, в зоне ООС мы можем таким образом частично решить вопрос обстрела наших позиций. Потому что эта система может защитить наших бойцов от артиллерийских снарядов и мин, о беспилотниках я уже не говорю", - отметил эксперт.

Говоря о вопросах совместимости, Жданов отметил, что система может работать в автоматическом режиме. В то же время в Израиле иногда она работает в полуавтоматическом режиме, когда оператор принимает окончательное решение о поражении цели.

"В любом случае, любой вид вооружения - все проблемы состоят в том, чтобы научить расчеты. Как только расчеты осваивают эту систему, тренируются, и дальше они могут ее применять. Ее нужно адаптировать. Средства связи совместимы, средства передачи информации - надо посмотреть, что там у нас стоит, я думаю, найдутся совместимые. А остальное - она тактическая, она работает в зоне своей ответственности", - объясняет эксперт.

По его мнению, Украине такая система пригодится.

"Я бы сказал, нам очень пригодилась бы эта штука, и как объектовая защита, и как защита наших позиций в зоне проведения операции Объединенных сил", - добавил Жданов.

В то же время военный эксперт Олег Стариков с ним не согласен. Говорит, система слишком дорога в эксплуатации.

"Но один выстрел такой ракеты - 20-40 тыс. долларов", - отмечает специалист.

Также, отмечает собеседник, сама по себе система - "тактического звена", и обеспечивает защиту "максимум, если брать поле боя тактического звена, как, например, бригада". Кроме того, комплекс очень тяжелый в эксплуатации.

"Государство Израиль, его эксплуатирующее, никогда не передаст всю систему управления - именно управление и эксплуатацию и т.д. - украинской стороне, что они, кстати, не передали США. Как следствие, мы за это заплатим миллиард долларов, несколько миллионов, мы это купим, будем покупать у них ракеты. Куда мы его поставим? Охранять одну бригаду? У нас только в сухопутных войсках 30 бригад", - отметил Стариков.

В то же время, по его мнению, Украине нужны собственные системы ПВО.

"Если мы по НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) разработаем на наших предприятиях Укроборонпрома такого рода системы, на замену "Стрела-10" (зенитно-ракетный комплекс) или "Шилка" (зенитная самоходная установка), поставим саму систему, и она будет совместима с нашей системой боевого дежурства средств ПВО, то это нужно. Оно все будет совместимым", - считает эксперт.

Контекст

15 сентября в Офисе Президента сообщили, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome ("Железный купол").

Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.