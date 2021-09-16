В "Слуге народа" ожидают, что законопроект об олигархах вынесут на рассмотрение в ВР на следующей неделе

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В "Слуге народа" ожидают, что законопроекты 5600 и об олигархах вынесут на рассмотрение в ВР на следующей неделе. Об этом УНН сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Детали



"В случае положительного рассмотрения в комитетах их (законопроектов 5600 и об олигархах - ред.) могут вынести на рассмотрение на следующей неделе. Сегодня и завтра должно состояться заседание профильных комитетов. Завтра по вопросам безопасности и обороны по закону об олигархах и также, очевидно, что до конца недели будет завершено рассмотрение комитетом законопроекта 5600", - заявила Кравчук.

Добавим

В частности, Кравчук отметила, что промедление с принятием законопроекта 5600 "будет стоить нам соответствующих сумм в бюджет".

"Мы бы хотели, чтобы Верховная Рада безотлагательно перешла к рассмотрению этих законопроектов, так как промедление с 5600 просто будет нам стоить соответствующих сумм в бюджет и мы уже видим, что определенные увеличение статей в бюджете на 2022 год действительно зависят от принятия так называемого ресурсного законопроекта. А по поводу законопроекта об олигархах, мы не хотели бы затягивать, потому что затягивание с этим законопроектом будет иметь лишь негативный сигнал для общества", - добавила Кравчук.

Дополнение

1 июля Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект № 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. "За" проголосовали 265 народных депутатов.

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Контекст

По информации нардепов, в президентский законопроект № 5599 о деолигархизации подали ко второму чтению 1257 правок.

Спикер ВР Дмитрий Разумков сообщал ранее, что законопроект об олигархах не появится в ближайшее время на повестке дня в Верховной Раде, поскольку поправки к нему еще не рассмотрели в комитете.

Что было ранее

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации. "За" проголосовали 275 народных депутатов.

3 сентября стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

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Уполномоченная среди прочего отметила, что нормы законопроекта "об олигархах" не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина. К перечню таких норм, по ее словам, относятся в частности наделение Президента и СНБО непредвиденными Конституцией Украины полномочиями.

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что направил законопроект в Венецианскую комиссию. В комиссии его уже получили.

У Зеленского считают, что Венецианка не сможет заблокировать принятие закона.



