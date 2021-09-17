В "Слуге народа" рассказали, что рассмотрит фракция на заседании

КИЕВ. 17 сентября. УНН. На следующем заседании фракции "Слуга народа" депутаты обсудят важнейшие законопроекты - так называемый ресурсный № 5600 и № 5599 об олигархах. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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"Однозначно, это обсуждение важнейших законопроектов, которые будут рассматриваться на сессионной неделе. Мы ожидаем, что до конца текущей недели комитеты завершат рассмотрение закона № 5600 и закона об олигархах и смогут представить какие основные изменения", - рассказала Кравчук.

Детали

Она отметила, что на заседании фракции также будет подниматься вопрос относительно законопроекта № 3196-д о Службе безопасности Украины. Кравчук добавила, что на заседании фракции "поймут, в каком направлении будет двигаться законопроект". По словам депутата, на следующей неделе должно состояться финальное заседание профильного парламентского комитета, чтобы посчитать все замечания от юридического управления относительно закона о СБУ.

Еще одним вопросом будет финальное обсуждение кандидатуры депутата от "СН" Сергея Ионушуса на должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

В то же время, депутат отметила, что это - не исчерпывающий перечень вопросов, окончательную повестку дня заседания утверждят 20 сентября.

Добавим

Как ранее писал УНН, заседание фракции "Слуги народа" по кадровым вопросам в правительстве должно состояться 20 сентября, если будут заслушивать министров, которых планируют отправить в отставку.

Между тем, в "Слуге народа" ожидают, что законопроекты № 5600 и об олигархах вынесут на рассмотрение в ВР на следующей неделе.



