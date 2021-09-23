Визит инспекторов МАГАТЭ на оккупированный Донбасс должен состояться до нового года - Арестович

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Работа над организацией визита инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей продолжается, он должен состояться до нового года. Об этом УНН сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

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"Пока идет переговорный процесс... Продолжаются переговоры, они должны завершиться, инспекция должна состояться до нового года, по идее, потому что это ежегодный отчет и отчет должен быть закрыт 2021 года", - сказал собеседник УНН.

Детали

Арестович также рассказал о позиции российской стороны в переговорном процессе.

"(Российская сторона - ред.) коммуницирует, она не уклоняется от переговоров, она их проводит, обсуждаются различные пути и возможности", - сообщил он.

Что было ранее

Трехсторонняя контактная группа 2 сентября провела первое заседание экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения на Донбассе. Сообщалось, что в настоящее время в ТКГ продолжается работа над организацией визита инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с применением механизмов обеспечения гарантий безопасности.

Контекст

В начале февраля, выступая на заседании Совбеза ООН, первый президент Украины, глава украинской делегации для участия в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что временно оккупированный Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиоактивных выбросов, поскольку в шахте "Юнком", в которой проводили ядерний взрыв, не откачивают воду.

С его слов, в результате российской агресии, МАГАТЭ не в состоянии проводить проверку локаций на оккупированных территориях, где используется ядерний материал.

Как стало известно позже, кроме шахты "Юнком" на Донбассе есть еще два ядерных объекта, которые должен проверить МАГАТЭ.

МАГАТЭ считает вопрос ответственностью Украины, поэтому обратилось к Киеву, который, в свою очередь, начал переговоры с РФ о проведении инспекции.

Справка

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) - международная межправительственная научно-техническая организация, в которую входят 172 государства.

Украина является членом Агентства с момента его создания в 1957 году. Девиз МАГАТЭ - "Атом для мира и развития". МАГАТЭ оказывает приоритетное внимание сотрудничеству с Украиной, в частности в сфере преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. С 1990 года МАГАТЭ предоставило около 16 млн долл. США на реализацию проектов по чернобыльской проблематике в Украине.