Разблокировать вопрос обмена в ТКГ можно за считанные часы, но при одном условии - Арестович

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Если президент РФ Владимир Путин захочет разблокировать вопрос обмена удерживаемыми лицами, который сейчас блокируется русскими в Трехсторонний контактной группе - техническая сторона вопроса будет решена за считанные часы. Об этом УНН сказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Так, УНН поинтересовался, стоит ли надеяться на обмен до Нового Года, с учетом текущей ситуации в переговорном процессе

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"Неблагодарное дело делать такие прогнозы. У русских все меняется волей одного человека. Если Путину понадобится, или он захочет разблокировать обмен, то техническая сторона вопроса будет решена за считанные часы. Здесь вопрос, только чтобы захотел Путин. Как и сама война в Донбассе - она может прекратиться сразу одним телефонным звонком", - заявил Арестович.

Ситуация с переговорами об обмене в ТКГ

Как известно, российская сторона в Трехсторонней контактной группе пока блокирует работу подгруппы по гуманитарным вопросам, в рамках которой "пришла очередь обмениваться списками удерживаемых".



"Россия на самом деле ничего не передала (списков на обмен - ред.), они вместо этого ввели Майю Пирогову, которая исключает любые переговоры гуманитарной подгруппы. То есть, они распределяются теперь на две части: первая - когда общаются российский представитель, украинский и посредник от ОБСЕ, а потом когда мы должны переходить к консультированию по более широкому спектру вопросов с привлечением, скажем так, наших представителей со стороны ОРДЛО и российских со стороны ОРДЛО в качестве консультантов, то появляется уже второй раз подряд Майя Пирогова в окошке видеоконференции, и наша делегация конечно прекращает разговор. Консультации ведутся только с представителями ОБСЕ и представителем российской стороны", - рассказ Арестович.

По его словам, российская сторона "выворачивает это так, что, если мы хотим кого-то обменять или открыть КПВВ, мы должны вступать в прямые переговоры с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР", что, отмечает спикер, является неприемлемым как для Украины так и для стран-партнеров по нормандскому формату, то есть Германии и Франции.

Представитель украинской делегации отмечает также, что на сегодня не видит путей, как можно избежать общения с Пироговой "если они ее постоянно включают".

"Это сложная ситуация, нам мало понятна ... Точнее, она нам понятна целиком - это их попытки блокировать работу подгруппы. Непонятно с точки зрения попыток выполнить решение "Нормандского формата", для чего и существует "Минская группа" - решений, под которыми подписывался президент РФ Путин", - добавил собеседник.

Контекст

26 августа Россия попыталась ввести осужденную в Украине за терроризм представительницу "ДНР" Майю Пирогову в качестве консультанта ТКГ.

Свою попытку она повторила и на следующей встрече подгруппы 14 сентября.

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш объясняет такое поведение тем, что Россия не заинтересована в проведении обмена удерживаемыми лицами.

Добавим

В июне омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что 405 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в России и на оккупированных украинских территориях. В частности, по ее данным, Россия преследует по политическим мотивам 93 крымских татар.