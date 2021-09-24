Правовая коллизия в законе об олигархах: как так произошло и что будут делать "Слуги"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Раде переголосовать статью 5 закона "об олигархах" из-за правововой коллизии, возникшей в результате вчерашнего голосования. Об этом УНН рассказал представитель Президента в Конституционном Суде Украины, нардеп Федор Вениславский, который также является членом соответствующего комитета ВР.

Цитата:

"Устранение противоречий в принятом Верховной Радой законе осуществляется в соответствии со ст. 131 закона о регламенте. Это статья, как раз определяет такие технические моменты, когда в принятом законе возникли противоречия, - сказал Вениславский, - Учитывая то сопротивление и шум, который вчера имел место в зале, я думаю, что это тот сценарий, который имели целью те, кто блокировал трибуну, кричали и тому подобное. В такой ситуации обычно не сложно допустить ошибку".

Детали

По словам нардепа, это не единичный случай в законодательной деятельности парламента - такие ситуации случались и раньше.

"Комитет сегодня провел заседание и рекомендовал Верховной Раде Украины рассмотреть с целью устранения противоречий статью 5 и переголосовать в редакции, предложенной комитетом. Это технический момент, предусмотренный законом о Регламенте", - рассказал нардеп.

Для вынесения вопроса на рассмотрение не нужно собирать подписи, заявил он.

"Этот вопрос выносится на рассмотрение парламента даже до предварительного внесения в повестку дня, надо только чтобы председатель Верховной Рады сегодняшнее решение Комитета учел и внес на рассмотрение парламента в соответствии ст. 131 закона о Регламенте ст. 5 чтобы мы ее переголосовали с целью устранения противоречий", - пояснил собеседник УНН.

На момент разговора с журналистом он сообщил, что председатель ВР еще не внес на рассмотрение Верховной Рады этот вопрос.

"Если он внесет сегодня - возможно сегодня проголосуем... Если сегодня не примем - на следующей пленарной неделе мы его сразу проголосуем", - добавил Вениславский.

Справка

Статья 131 Регламента ВР предусматривает, что в случае выявления в поданом на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями председатель Верховной Рады Украины может внести на рассмотрение Верховной Рады предложения по устранению таких неточностей или несогласованностей.

При этом, как сообщил УНН член комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Павел Фролов, речь идет именно о спикере парламента, а не заместителях.

"По регламенту - председатель (Верховной Рады - ред.)", - сказал Фролов, отвечая на вопрос о том, кто может вносить вопросы на рассмотрение зала.

Добавим, что Дмитрий Разумков сейчас находится на самоизоляции. Ранее у него обнаружили COVID-19. Обязанности спикера выполняют его заместители Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк. Однако официального распоряжения о возложении обязанностей на кого из них нет.

Контекст

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.



А уже 24 сентября стало известно, что Рада будет переголосовывать законопроект из-за правовой коллизии, которая образовалась. Речь о том, что учли одновременно 3-х (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.



