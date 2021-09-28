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Все заявления – политические, а экономически Украина себя не застраховала: эксперт о новом контракте Венгрии с Газпромом

Все заявления – политические, а экономически Украина себя не застраховала: эксперт о новом контракте Венгрии с Газпромом

Валентин Землянский

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Украине стоило раньше застраховать себя от потенциального транзита газа в обход страны, сейчас реагировать уже поздно. Такое мнение УНН высказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Цитата

“Ситуация была прогнозируема еще полгода назад, как минимум; как максимум, с момента начала строительства „Южного потока“, что готовятся проекты в обход Украины. Почему наш МИД и Оператор (ОГТСУ — ред.) срефлексировали в момент подписания контракта, кроме политической подоплеки я тут экономики никакой не вижу”, — отмечает Землянский.

Эксперт напомнил, что Трансбалканский газовый коридор не работает уже давно, однако Оператор Газотранспортной системы “почему-то не вспомнил”.

“Это, газ, который поставлялся в Турцию по Южному направлению. И Оператор предпочитает не замечать эту ситуацию. То есть, это Турция, Болгария, Сербия, Венгрия, и дальше до Австрии, до Баумгартена (австрийский город, где расположена газораспределительная станция — ред. ), потому что в принципе Баумгартен на границе со Словакией”, — указывает собеседник УНН.

“Эта реакция... Почему я и говорю относительно своевременности реакции, которая произошла. То есть, раньше нужно было об этом думать и договариваться. Тем более вы проводили такое количество переговоров с Венграми”, — добавил он.
По мнению эксперта, сейчас говорить о том, что Венгрия приняла не верное решение, и что оно экономически ей вредит — это “действительно вмешательство во внутренние дела”.

Влияние на энергетический сектор Украины

“Давайте понимать: Венгрия покупала порядка 8 млрд кубов плюс-минус. Если четыре она получает в обход, значит на четыре миллиарда уменьшится объем газа, который проходит по территории Украины. „Газпром“ работает по принципу „качай или плати“, то есть тот контракт, который заключен между Украиной и Россией на транзит газа. Соответственно, за эти четыре миллиарда кубов „Газпром“ все равно будет оплачивать транспортную работу, — рассказал Землянский, — Тут проблема в другом — проблема в том, что физически в отопительный сезон объем ресурса, который использовался Украиной — именно физического ресурса газа, который участвовал в виртуальном реверсе, он сократится. И вот это — реальная проблема. Этот объем надо чем-то компенсировать, откуда-то его взять”.

На вопрос УНН о том, есть ли у Украины чем компенсировать упомянутые объемы, собеседник ответил “Нет”.

“Понимаете, борьба с „Северным потоком“ — она такая. Если Польша получила в результате борьбы с „Северным потоком“ дополнительные объемы на прокачку в октябре, то Украина не получила ничего. Если Германия от высоких цен застраховалась долгосрочными контрактами с „Газпромом“, то Украина не страховала себя никак. Мы несем прямые убытки как раз от принятия политических решений — вот ключевая наша проблема. Потому что когда к февралю начнется нехватка газа, нам опять начнут рассказывать про акцию „прикрути“, и что свобода и независимость стоят дорого”, — добавил он.

Контекст

Венгрия накануне подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Венгрия жестко отреагировала на критику. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.

Источник: УНН
Теги: газ, Газпром, Украина, Венгрия
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