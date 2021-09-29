Разумков вероятно посетит “слуг” в Трускавце и обсудит кадровые вопросы

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков приедет с официальным визитом на Западную Украину, и возможно, будет присутствовать на съезде фракции “Слуг народа” в Трускавце. Об этом журналисту УНН сообщил проинформированный источник.

Цитата:

“Он (Дмитрий Разумков — ред.) едет на Западную Украину с официальным визитом, возможно, он будет присутствовать, когда будут обсуждать кадровые вопросы”, — рассказал источник.

Детали

По словам источника, на съезде фракции будут поднимать кадровые вопросы, и спикер парламента, возможно, будет присутствовать на обсуждении. В то же время, источник не владеет информацией о деталях визита Разумкова на Западную Украину. Получить информацию о визите Разумкова на Западную Украину от его пресс-службы пока не удалось, нет пока такой информации и среди анонсов, опубликованных на сайте парламента.

В тоже время сам спикер ВР сообщал СМИ, что у него запланирована командировка во Львовскую область, но она не связанна с визитом в Трускавец. В тоже время он заявил, что не смог бы отказать коллегам и посетил бы съезд, если бы его туда пригласили. Состоянием на вечер 28 сентября, по словам самого Разумкова, приглашения ему не поступало.

Добавим

Съезд фракции “Слуга народа” пройдет с 1 по 3 октября в Трускавце с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Последние несколько недель СМИ активно публикуют информацию о возможной отставке Дмитрия Разумкова. Отмечалось, что в Верховной Раде идет активный сбор подписей за его отставку. Также ходили слухи о возможной смене Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчука, который является более лояльной к Президенту фигурой. Сам председатель парламента заявил, что он “не станет держаться за должность”, если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году “слуг народа” вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы.

В то же время ранее, народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко в комментарии УНН рассказал, что “слуги народа” на данный момент не собирают подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Но не исключил, что этот вопрос все же будет подниматься.