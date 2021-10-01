Минимум пять: стало известно, кто из министров будет на съезде "слуг" в Трускавце

КИЕВ. 1 октября. УНН. Народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибывают в Трускавец во Львовской области, где с сегодняшнего дня стартует трехдневное собрание, на котором также будет присутствовать Президент Владимир Зеленский. Среди министров на съезде в частности будут министр аграрной политики Роман Лещенко и министр инфраструктуры Алексей Кубраков. Об этом УНН сообщил информированный источник.

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"Будет много министров. В личных сообщениях мне подтвердили свое присутствие 5 министров, среди которых Роман Лещенко, Денис Монастырский и Алексей Кубраков", - сообщил источник.

Детали

Кроме министров, в программе съезда "Слуг народа" также запланирована встреча с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

В то же время, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура УНН сообщил, что сегодняшний день будет посвящен совещанию, касаемо организации работы фракции. Совещание стартует в 15:00 в гостинице Rixos.

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“В 15:00 начинается совещание. Сейчас прибывают депутаты и министры в Трускавец. И сегодня у нас будет много организационных вопросов. Будем обсуждать стратегию работы на сегодняшний, завтрашний день. И завтра будет большое совещание, встреча с Президентом. То есть, как будет и большая встреча, так будет скорее всего встреча в формате комитетов и депутатских групп”, - рассказал Качура.

Добавим

Съезд фракции "Слуга народа" проходит с 1 по 3 октября в Трускавце с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Источник УНН сообщал, что на съезде фракции будут затрагиваться вопросы отставки некоторых министров и чиновников. Среди них спикер парламента Дмитрий Разумков, отставку которого инициировала фракция "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией.

Отметим, что народные депутаты фракции "Слуга народа" сами оплачивают свое проживание в гостиницах во время съезда в Трускавце.