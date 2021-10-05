Эксперт: в Одессе крупнейшее "сращивание" бизнеса и политики, поэтому ОП может давить на Труханова

КИЕВ. 5 октября. УНН. Сейчас в Украине нарастает обострение между центральной и местной властью. И составляющих этого процесса несколько. С одной стороны - тарифный вопрос, а с другой - намерения Офиса Президента иметь на местах своих единомышленников. Ярким примером такого противостояния является сегодня и Одесса, говорит политолог Александр Кочетков в комментарии УНН.

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"Что касается одесской власти, то там одно из крупнейших по всей Украине сращиваний бизнеса и местных политиков. Там сосредоточено большое количество интересов, и все эти интересы ведут к тому, что ОП хотелось бы иметь там более послушного, более зависимого мэра, чем Труханов", - считает Александр Кочетков.

Детали

По мнению политолога, одним из подтверждений этой мысли является активизация правоохранительных органов в деле "Глубоководный выпуск", к котором напрямую причастен Руслан Тарпан. Его называли соратником Труханова, чем, собственно, и объясняется значительное количество одесских господрядов, освоенных аффилированными с Тарпаном компаниями. Не исключение и проект "Глубоководный выпуск", на который было направлено около 600 млн грн. С течением лет "выпуск" до сих пор не заработал, а Тарпан стал одним из главных подозреваемых в производстве по факту присвоения на проекте 320 млн грн.

Александр Кочетков считает, что активизация следствия по делу Тарпана - это своеобразный знак со стороны Офиса Президента, адресованный одесскому меру.

"НАБУ (расследование производства "Глубоководного выпуска" - ред.) выполняет здесь миссию в пользу власти. Офису Президента очень хотелось бы снять Труханова, но они этого сделать пока не могут. (...) И это дело - один из так называемых сигналов от ОП Труханову", - убежден эксперт.

Контекст

Национальное антикоррупционное бюро осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении беглого одесского бизнесмена Руслана Тарпана. Его подозревают в совершении сразу целого ряда уголовных преступлений.

С 2007 года Тарпан находится в розыске МВД, а потому скрывается за границей.

Правоохранители Монако, свою очередь, подозревают Тарпана и его экс-жену Оксану Шишовскую в легализации доходов, полученных преступным путем. Иностранные правоохранительные органы предполагают, что легализировать супруги могли средства именно с проекта "Глубоководный выпуск". В рамках следствия уполномоченные органы Монако обратились к Украине с международно-правовым поручением.