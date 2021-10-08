Большой скандал в Раде: “на одного врага меньше”. Последствия для Третьяковой после слов о смерти нардепа Полякова

КИЕВ. 8 октября. УНН. Нардеп фракции "Слуга народа", руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, комментируя смерть депутата группы "Партія "За майбутнє" Антона Полякова, написала в партийном чате "одним врагом меньше". Критика коллег ее не остановила, и в партийном чате Третьякова попросила, чтобы никто не взывал к ее гуманитарной сущности: “И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за “Слугами народа”, - написала она. Борис Тизенгаузен, эксперт по управлению репутацией, рассказал УНН, чем этот скандал может закончиться для Третьяковой и партии СН.

Цитата:

“По закону ей ничего не грозит, потому что сообщения в закрытом чате не считаются публичными высказываниями. Во-вторых, здесь есть только фактор морально-этической плоскости и ее абсолютно неприемлемые высказывания. Поэтому фракция адекватно отреагировала, что взяла на себя ответственность, Арахамия извинился, а партия вместе с другими партиями поддержала ее отстранение от нескольких заседаний. Она должна была думать, прежде чем такое писать, потому что ее заявления как депутата СН влияют на репутацию всей партии. Публично я не верю, что ее заставят извиниться, потому что она уже проявила свою позицию и, скорее всего, будет на ней настаивать. Также и не верю, что исключат из партии. Просто на время ограничат ее работу - это максимум”, - сказал Тизенгаузен.

Добавим

Также в комитете ВР по вопросам Регламента рассказали УНН, что не имеют права лишать Третьякову депутатского мандата.

“Согласно закону лишить статуса народного депутата может только та политическая сила на своем съезде, к которой депутат принадлежит. Мы в свою очередь можем только отстранить ее на несколько заседаний, как это было с Николаем Тищенко после драки с Гео Леросом”, - пояснили в комитете.

Контекст

Напомним, сегодня все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить руководителя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней за высказывание о смерти депутата от группы "За майбутнє" Антона Полякова.

Также, сегодня на брифинге нардеп от группы "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко сообщил, что все главы фракций и групп, за исключением "Слуг народа", подписали обращение касательно отзыва Третьяковой с должности руководителя комитета по вопросам соцполитики.