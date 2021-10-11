Комитет передал закон об олигархах Стефанчуку, однако подписать его он не сможет минимум неделю

КИЕВ. 11 октября. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки передал председателю Верховной Рады закон № 5599 об олигархах, однако спикер пока не может его подписать. После голосования, никакого изменения в документ внесено не было, заявил УНН представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, который также является членом комитета.

Так, Вениславский подтвердил, что комитет уже передал на подпись закон “об олигархах”, однако собственно подписать его пока невозможно, ведь в Раде до сих пор не рассмотрели ряд постановлений об отмене принятия документа.

Цитата

“Было 12 постановлений, их еще не рассмотрели, потому что не было заключения регламентного комитета... Пока не будут рассмотрены все постановления, подпись невозможна”, — сказал он.

Детали

По мнению собеседника УНН, на пленарной неделе с 19 по 22 октября указанные постановления будут рассмотрены.

Также он рассказал, соответствует ли представленный комитетом документ тому, что был проголосован в стенах ВРУ.

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“Ни одного изменения (в законопроект — ред.) внесено не было после голосования. На сайте Верховной Рады Украины есть результаты поименного голосования, где четко указано, за какие именно правки голосовали народные депутаты. Ни одна другая правка, о которой заявляли представители „Батькивщины“, представители нашей политической силы, „Голоса“, не была учтена, кроме комитетских правок. Поэтому никаких проблем с этим законом точно нету”, — подчеркнул Вениславский.

Выводы Венецианки

Так, Вениславский напомнил, что Венецианская комиссия даст свое заключение по этому законопроекту в середине декабря месяца, то есть через два месяца.

“Закон вступает в силу через полгода с момента его официального опубликования. Поэтому к моменту, если там будут какие-то существенные замечания, которые действительно улучшат текст закона или будут способствовать устранению каких-то проблемных аспектов, и мы увидим, что это действительно так, — то у нас будет достаточно времени для того, чтобы учесть рекомендации Венецианской комиссии и внести изменения в закон, который будет уже подписанным и обнародованным”, — добавил он.

Что было раньше

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!” ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.



А уже 24 сентября стало известно, что Рада будет переголосовать законопроект из-за правовой коллизии, которая образовалась. Речь о том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.



Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.



В то же время народные избранники подали 12 постановлений — от нардепов от “Европейской солидарности” и “Оппозиционной платформы — за жизнь” — об отмене закона № 5599 об олигархах.