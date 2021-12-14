Фиксация нарушений ПДД на смартфон за процент от штрафа: законопроект могут рассмотреть в Раде в начале следующего года

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Законопроект, который среди прочего позволит гражданам фиксировать нарушения на дорогах с любого мобильного устройства и сразу предоставлять их полиции, может быть рассмотрен в Верховной Раде в начале следующего года. Об этом журналисту УНН сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от “Слуги народа” и один из инициаторов законопроекта Павел Фролов.

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“В среду (законопроект № 5798 — ред.) будет вынесен на заседание главного комитета — правоохранительного. Эта пленарная неделя — последняя в этом году. Поэтому законопроект в первом чтении может быть рассмотрен в ВР только в начале следующего года, не раньше”, — рассказал Фролов.

Дополнение

13 декабря 2021 года на заседании подкомитета комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады был рассмотрен законопроект, что среди прочего позволит гражданам фиксировать нарушения на дорогах и сразу предоставлять их полиции.

Указанный законопроект был подан в ВР в июле этого года по инициативе 34 народных депутатов.

Законопроект предусматривает фиксацию нарушения ПДД с любого мобильного устройства, на котором будет установлено определенное мобильное приложение.

Первоочередно планируется запустить фиксацию таких правонарушений: проезд на красный свет светофора; пересечение двойной полосы; проезд по полосе общественного транспорта; проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал; препятствование проезду спецтехники, в частности: пожарной машине, полицейской машине, машине скорой помощи.

Планируется, что отснятое правонарушение с помощью мобильного приложения будет передаваться онлайн в полицию. Далее свидетель получает ответ от правоохранителей относительно регистрации нарушения и его дальнейшей судьбы. В свою очередь правонарушителю направляется штраф с добавлением видеофиксации его нарушения. Также среди новелл законопроекта - отчисление процента штрафа в пользу лица, сообщившего о нарушениях.

Как объяснял советник министра внутренних дел Антон Геращенко, введение такой инициативы создаст условия, при которых на дорогах Украины появятся миллионы камер. Также недавно министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в ведомстве также готовят ряд законопроектов, которые направлены на усиление ответственности за нарушения ПДД и улучшение ситуации на дорогах.