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Маневры российских самолетов у границы: пограничники сообщили о ситуации

Маневры российских самолетов у границы: пограничники сообщили о ситуации

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинские пограничники пока не фиксировали аномальной активности в авиапространстве у границы с Россией. Об этом УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата:

На вопрос о том, фиксируют ли пограничники аномальную активность в авиапространстве у границы с Россией, собеседник сообщил: “Близ границы - нет” .

Детали

Демченко отметил, что охрана государственной границы является неотъемлемой составляющей общегосударственной системы защиты госграницы и заключается в осуществлении Государственной пограничной службой Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах, а также Вооруженными силами Украины в воздушном и подводном пространстве согласно предоставленным им полномочиям мер с целью обеспечения неприкосновенности государственной границы Украины.

Контекст

Накануне пользователи сервиса Flightradar заметили самолет из авиапарка президента РФ Владимира Путина вблизи украинской границы.

Сообщение появилось на фоне обострения ситуации вокруг границ Украины, связанного со скоплением российских войск.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Госпогранслужба
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