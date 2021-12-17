Украина сможет рассчитывать на “более амбициозные” формулировки по европерспективе при председательстве в Совете ЕС Франции - Стефанишина

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина сможет рассчитывать на “более амбициозные” формулировки относительно европейской интеграции при председательстве в Совете ЕС Франции в 2022 году. Об этом в интервью УНН рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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“Уже с начала 2022 года председательство в Совете ЕС берет на себя Французская Республика, которая пообещала за полгода своего председательства представить план реформы ЕС. И уже тогда, я надеюсь, мы сможем рассчитывать на более амбициозные формулировки”, — сообщила она.

Детали

Комментируя одобренную недавно декларацию саммита “Восточного партнерства”, вице-премьер отметила, что в документе содержатся такие же формулировки, как в двусторонней декларации саммита Украина-ЕС.

По ее словам, Украина не имеет иллюзий, что платформа политики “Восточного партнерства” станет именно той площадкой, которая позволит Украине достичь членства в Европейском Союзе. Это, по мнению Стефанишиной, состоится в рамках двустороннего диалога, и именно в таком диалоге будет принято решение относительно членства Украины в ЕС.

“Я очень рассчитываю на концепцию будущего Европы, которую представит Эммануэль Макрон и Франция в конце своего председательства в ЕС в 2022 году”, — добавила она.

Напомним

Страны ЕС и страны-участницы “Восточного партнерства” по завершению саммита в Брюсселе 15 декабря приняли совместную декларацию.

В ней лидеры ЕС заявили, что признают “Ассоциированное трио” (Грузия, Молдова, Украина) по расширению сотрудничества с Евросоюзом, но при этом “умолчали” о членстве.