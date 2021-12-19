Трескучие морозы и небольшой снег: синоптики дали прогноз на ближайшие пять дней

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Зима набирает обороты - в Украину идут трескучие морозы и снег. На дорогах ожидается гололедица. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз на 20 декабря

В этот день, по данным синоптиков, будет облачно. Ожидается небольшой снег, на юго-востоке ночью умеренный, днем небольшой снег с дождем; днем в южных областях без существенных осадков.

На дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 1° тепла до 4° мороза; в южной части ночью около 0°, днем 0-5° тепла. В Карпатах снег, ночью и днем 4-9° мороза.

Прогноз на 21-22 декабря

Ожидается холодная погода.

21 декабря температура ночью 7-12°, днем 4-9° мороза, на северо-востоке страны и в Карпатах ночью и днем 10-15° мороза; в южной части ночью 3-8° мороза, днем около 0°. В Украине местами небольшой снег.

22 декабря температура ночью 10-15° мороза, днем 4-9° мороза; в восточной, северо-восточной части и в Карпатах ночью 15-20° мороза, днем 10-15° мороза; в южной части ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза. Без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

Прогноз на 23-24 декабря

В эти дни будет холодная погода с температурой в восточной, северо-восточной части, 23 декабря и в Карпатах ночью 13-19°, днем 8-14° мороза, в северных и центральных областях 23 декабря ночью 10-16°, днем 3-9° мороза, 24 декабря ночью 6-12°, днем 1-7° мороза; в западной и южной части ночью 4-10°, днем 0-6° мороза, 24 декабря на юге 1-4° тепла.

23 Декабря без существенных осадков, лишь днем в большинстве западных областей и в Крыму, 24 декабря в Украине небольшой снег, на юге с дождем.