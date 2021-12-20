Восточное партнерство получит 2,3 млрд евро от ЕС: сколько достанется Украине и куда пойдут средства

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В ЕС одобрили Региональный экономический и инвестиционный план, который предусматривает выделение в течение следующих пяти лет 2,3 млрд евро на реализацию конкретных проектов в странах Восточного партнерства. Украина может рассчитывать минимум на треть этих средств. Об этом в блиц-интервью УНН рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина по итогам саммита.

Цитата

“Для нас важно, что в рамках выполнения Соглашения об ассоциации Европейская Комиссия представила крупный инвестиционный план, существенная часть которого (2,3 млрд евро предусмотрены в плане на все страны Восточного партнерства — ред.) будет направлена на поддержку реформ в Украине и фактически сшивания Украины с ЕС через развитие инфраструктуры, дорог, железнодорожного сообщения, а также через поддержку малого и среднего бизнеса. [...] Я могу подтвердить, что как минимум треть этих средств уже сориентирована на пять флагманских инициатив, по которым ведется работа в Украине”, — отметила вице-премьер.

Детали

С ее слов, в то же время большой пакет инвестиционной поддержки на 7 лет предполагает возможность аккумуляции до 17 млрд Евро и фактически зависит от всех стран, в частности Украины, насколько активно они будут привлекать эти ресурсы.

Собеседница рассказала, что в рамках шестого саммита “Восточного партнерства” речь шла о пяти направлений приоритизации соответствующих средств ЕС:

— Вопросы логистики и сообщения. Развитие погранично-таможенной инфраструктуры — дороги, железная дорога, авиационное сообщение.

— Вопрос “зеленой трансформации”, энергоэффективности. Европейский союз направляет дополнительно к средствам, которые предусмотрены в бюджете, 100 млн евро на программу энергоэффективности в Украине, развитие возобновляемых источников энергии. В частности, это энергоэффективное утепление жилых домов.

— Поддержка около 100 тысяч малых и средних украинских предпринимателей, которые соответственно работают в сфере, действие которой охватывается Соглашением об ассоциации.

— Поддержка тысяч маленьких сельских хозяйств, которые ориентированы на европейский рынок и производство продукции европейского качества.

— Ускорение цифровой трансформации, что предполагает модернизацию общедоступной ИТ — инфраструктуры (серверы, центры обработки данных и тому подобное).

“Мы фактически завершаем сейчас технические процедуры по согласованию самих соглашений о финансировании. И в зависимости от готовности каждой из пяти флагманских инициатив, они все будут начаты в 2022 году, некоторые — раньше (это первый квартал 2022 года), некоторые — позже. Все будут начаты в течение 2022 года”, — рассказала Стефанишина.

Добавим

Как писал УНН, в июле в Европейском Союзе подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами “Восточного партнерства”, что подкрепляется инвестиционным пакетом объемом 2,3 млрд евро.

Средства будут предлагаться в виде грантов, смешанных инструментов и гарантий, с потенциалом для мобилизации до 17 миллиардов евро в виде государственных и частных инвестиций.