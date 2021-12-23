О призыве на срочную службу речь не идет: юрист объяснила нововведения относительно воинского учета женщин

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В обнародованном накануне приказе Министерства обороны по расширению перечня профессий, который обязывает женщин стать на воинский учет, по крайней мере речь не идет о призыве на срочную службу. Об этом УНН сказала юрист ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева.

Цитата:

“О призыве на срочную службу речь не идет вообще. У нас есть закон о воинской обязанности и военной службе, и он предусматривает призыв на срочную службу только граждан мужского пола от 18 до 27 лет. О призыве на срочную службу женщин речь как не шла, так и не идет, поскольку изменений в закон внесено не было”, - сказала юрист.

"В соответствии с этим же законом, женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. То есть, если это будет призыв - это скорее всего будет призыв именно по мобилизации. В мирное время - а сейчас, несмотря на наличие особого периода, таки режим мирного времени (с особенностями особого периода, извините за тавтологию), - женщины могут быть приняты на военную службу только по контракту”, - добавила собеседница.

Добавим

Юрист отметила, что о последствиях приказа, если он действительно имел место, пока говорить очень трудно, ведь текста приказа в официальных электронных источниках - сайте Минобороны, Верховной Рады и тому подобное - нет, чтобы его проанализировать.

А текст, опубликованный на неофициальных порталах, может и не быть "железным" - достоверным на 100%. К тому же, он вызывает немало вопросов.

Контекст

Накануне появился приказ Министерства обороны, которым был расширен перечень профессий, который обязывает женщин стать на военный учет.

В частности, в список добавили медийщиков и коммуникационников всех категорий - журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров различного профиля, ветеринаров.

Информация о расширении списка вызвала немалый общественный резонанс. Сегодня в 15:00 Министерство обороны даст брифинг для разъяснения положений приказа.