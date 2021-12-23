Что не так с расширенным перечнем профессий для воинского учета женщин: рассказывает юрист

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министерство обороны расширило перечень профессий, обязывающий женщин встать на воинский учет - по крайней мере соответствующий приказ накануне обнародовал ряд профильных СМИ. О том, что следует из обнародованных документов, УНН пообщался с юристом ОО "Юридическая сотня" Марией Звягинцевой.

Юрист сразу поясняет, что последствия приказа, если он действительно имел место, пока говорить очень трудно, ведь текста приказа в официальных электронных источниках — сайте Минобороны, Верховной Рады и тому подобное — нет, чтобы его проанализировать. А текст, обнародованный на неофициальных порталах, может и не быть “железным” — достоверным на 100%. К тому же, он вызывает немало вопросов.

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“Тот текст, который есть — просто содержит перечень профессий и специальностей, которые отныне берутся на воинский учет, именно в контексте женщин. Ранее этот перечень утверждался постановлением Кабмина и был довольно ограниченным - там были медики, картографисты, некоторые другие специальности. Сейчас этот перечень расширился, видимо, не будет преувеличением сказать, раз в 100. Там и фотографы, и юристы, и менеджеры, работники почты - очень много специальностей”, — отметила собеседница УНН.

На уточняющий вопрос относительно беременных женщин или женщин с детьми, она отметила, что пока такая информация отсутствует.

“Что касается беременных, женщин с малолетними детьми — ничего не написано. То есть, из общих правил воинского учета мы можем сделать вывод: это те, которые подпадают по возрасту, поскольку на воинский учет не берутся люди старше 60 лет, и те, которые не пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Есть основания говорить, что такие исключения действительно есть. Все остальное — пока сказать нельзя”, — пояснила юрист.

Детали

Также, по ее словам, возникают вопросы относительно учета ФЛП.

“То есть, если с работающими женщинами все понятно, постановление на учет контролирует работодатель и проверяет при приеме на работу, если это новый сотрудник, то как будет с самозанятыми женщинами, которые работают как предприниматели или предоставляют услуги адвокатов, нотариусов — тоже не совсем ясно”, — отмечает специалист.

По ее личному мнению, если специальность этих женщин подпадает под новый перечень, они будут обязаны встать на учет, однако проверить это пока не представляется возможным. Также, указывает Звягинцева, в тексте приказа, который был опубликован на неофициальных источниках, нет никаких ссылок на предельные сроки постановки женщин на учет.

“Поскольку сейчас к нам обращаются призывники, военнообязанные мужчины с жалобами на деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) с тем, что "они не работают“, "я пришел в неприемный день“, или "не могу пройти медкомиссию, потому что долго ждать“ — поэтому я в данный момент не знаю, как это будет для женщин... Вопрос потому, что на сегодняшний день КУоАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях — ред.) предусматривает ответственность за нарушение правил учета, в том числе военнообязанными, и налагается штраф в условиях особого периода — это идет как отягчающее обстоятельство. Но вопрос в том, что, если нет конечной даты, когда надо будет выполнить эти требования, соответственно говорить о каком-то административном правонарушении и возложении ответственности тоже невозможно”, - отметила юрист.

“Что касается именно женщин-военнообязанных, то у них, из тех источников которые мы проанализировали, какой-то конечной даты, когда все должны выполнить эту обязанность, пока нет”, - добавила она.

УНН также поинтересовался, возможно ли будет встать на учет в электронном формате. Такую инициативу ранее высказывали представители МОУ.

Юрист отметила, что такая идея пока нигде не закреплена, поэтому говорить, будет она реализована или нет, пока невозможно. В то же время, гипотетически, если она будет реализована, у юристов возникнет немало вопросов, добавила она.

“Вопросы однозначно будут, как по поводу защиты данных, так и по поводу прохождения медкомиссии или предоставления информации о том, что лицо, например, является опекуном или кормильцем семьи, или наличиямалолетних детей. Как это будет подтверждаться, нужны ли будут такие подтверждения, всем ли нужно будет проходить медкомиссию (я думаю, что всем, но будут какие-то исключения) - в приказе ничего четко не говорится, даже тот текст, который удалось раздобыть. Поэтому, с юридической точки зрения комментировать это крайне трудно”, — говорит собеседница.

Контекст

Накануне появился приказ Министерства обороны, которым был расширен перечень профессий, который обязывает женщин стать на военный учет.

В частности, в список добавили медийщиков и коммуникационников всех категорий - журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров различного профиля, ветеринаров.

Информация о расширении списка вызвала немалый общественный резонанс. Сегодня в 15:00 Министерство обороны даст брифинг для разъяснения положений приказа.