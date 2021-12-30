Кадровые ротации в правительстве и поиск подхода к реформам в Украине: эксперты дали политический прогноз на 2022-й год

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Украине в следующем году продолжатся кадровые ротации в правительстве, кроме того, одним из вызовов для страны может стать поиск подходящего подхода к проведению реформ. Такие мнения высказали политологи Владимир Фесенко и Виктор Небоженко в комментарии корреспонденту УНН.

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“Главный прогноз — ждите новых сюрпризов. Украинская политика склонна к неожиданностям. Мы можем назвать приблизительные направления по которым будет разворачиваться политическая борьба”, — сказал Фесенко.

Детали

По его словам, по каждому ключевому направлению будут разные варианты.

“Вот конкретная ситуация, очевидно, что одна из главных интриг следующего года — это противостояние между Ринатом Ахметовым и Владимиром Зеленским, оно продолжается. Но есть разные варианты его развития. Это будет связано с вопросом о деолигархизации, о том как будет работать закон об олигархах. Может быть умеренный вариант деолигархизации, когда закон начнет действовать, но достаточно осторожно. Будет обжалование в судах, он возможно будет смягчен вследствие рекомендации Венецианской комиссии и тогда возможно между Зеленским и Ахметовым может быть заключен неофициальный определенный пакт о “ненападении”", — рассказал Фесенко.

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Политолог отметил, что может быть и другой вариант — обострение противостояния.

“Со стороны Ахметова и его союзников, Петра Порошенко, Виктора Медведчука и некоторых других могут быть попытки разрушить монобольшинство, перекупить часть депутатов из „Слуги народа“, чтобы юридически и де факто разрушить монобольшинство и спровоцировать парламентский кризис. Тем самым подтолкнуть Президента к досрочным парламентским выборам. Пока, я этот сценарий считаю мало вероятным, ведь это не выгодно Президенту. А объявить такие выборы может только он”, — сказал Фесенко.

Кроме того, политолог сообщил, что остается открытым вопрос о правительстве.

“Будет новый премьер-министр или нет - это зависит от обстоятельств. Если у нас возникнет острый энергетический кризис, то могут сменить премьер-министра при условии, что будут голоса за нового в Верховной Раде. Но то, что кадровые ротации в правительстве продолжатся — это можно прогнозировать с высокой вероятностью. Возможно не такие интенсивные, как сейчас, но я думаю, что они будут и дальше”, — отметил Фесенко.

Также политолог прокомментировал войну на Донбассе и нынешние отношения с Россией.

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“К большому сожалению сейчас мы видим рост рисков военных действий между Украиной и РФ. Здесь могут быть варианты активизации боевых действий на Донбассе. Если у нас возникнут какие-то серьезные кризисные внутренне-политические ситуации, то Россия может вмешаться в виде локальной военной операции в некоторых русскоязычных регионах под предлогом защиты русскоязычного населения”, — сказал Фесенко.

Также он не исключает вариант, когда шума и угроз будет много, однако обойдется без войны.

"Поэтому я не ожидаю, в отличие от тех, кто сейчас предсказывает, что нас заставят выполнить Минские соглашения. Я очень скептически к этому отношусь. Переговоры по Минским соглашениям могут активизироваться, но вряд ли они дадут результат, ведь реализовать политическую часть Минских соглашений в том виде, как это было подписано в феврале 2015 года невозможно. Как минимум, невозможно выполнить пункт о закреплении в Конституцию особого статуса ОРДЛО. Голосов за то, чтобы вынести это в Конституцию надо не менее 300 в ВР. Поэтому здесь тупик”, — рассказал Фесенко.

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Небоженко отметил, что власть Президента Украины Владимира Зеленского и его окружения не может найти правильного подхода к проведению реформ в Украине.

"Чувствуется полный сумбур, вот это главный вызов. Сможет ли власть найти какую-то модель, которая будет естественной для Украины? Нужно найти что-то такое, что будет полезным прежде всего для Украины”, - сказал Небоженко.

По его словам, Кабинет Министров Украины не представляет сегодня центр исполнительной власти.

“(Руководитель Офиса Президента Украины Андрей — ред.) Ермак заменяет любого премьер-министра. Поэтому все разговоры что (премьер-министра Дениса — ред.) Шмыгаля один можно заменить на Шмыгаля два, вряд ли улучшит ситуацию в 2022 году”, — рассказал Небоженко.