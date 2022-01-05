Казахстан-не Беларусь: как экономический протест перерос в политический и при чем здесь Россия

КИЕВ. 5 января. УНН. В Казахстане продолжаются массовые протесты, в результате которых президент уже отправил в отставку правительство страны. Однако беспорядки продолжаются, а митингующие выдвигают новые условия. О том, почему это произошло и имеет ли надежду на изменения народ Казахстана, УНН пообщался с главой Института стратегических исследований и безопасности Павлом Лисянским.

О причинах и последствиях

“Что вызвало протесты в Казахстане? Сначала у них были социально-экономические требования, а потом это все переросло в политические. На сегодня то, что требуют протестующие — выполнено. То есть, цены на газ снизились. Но прежде всего были „интересные ситуации“ — на сегодня это уже политические лозунги, начали звучать националистические лозунги, то есть „казахи против россиян“, у них усилились эти процессы”, — говорит Лисянский, который уже завтра планирует отправиться в страну.

По его мнению, за усиление этих процессов отвечает действующее правительство.

Да, говорит знаток, протесты в Казахстане вспыхнули именно в западных регионах — это Жанаозен, Актау и т.д. Как указывает собеседник, эти регионы не дотационные, они — прибыльные, богатые природными ресурсами, в частности нефтью.

“Именно у них вызывало возмущение то, что они сами себе здесь зарабатывают и им еще и повышают цены, хотя они знают, что это должно быть дешевле. Но местное население недовольно тем, что, кроме повышения цен на сжиженный газ, повысились и цены в магазинах, и они недовольны, что правительство не делает ничего для социально-экономического укрепления политики государства. То есть они (Казахстан — ред.) помогают зерном Афганистану или другим странам, а для своего населения ничего не делают. Помните, как было в Советском Союзе — они помогали всем коммунистическим странам? Также сейчас в Казахстане”, — говорит Лисянский.

По его словам, именно это и спровоцировало бунты. То есть дело не только в газе, но сжиженный газ — это “последняя капля”.

“И так на сегодня социально-экономические протесты переросли в политические. На сегодня в Актау (город на берегу Каспийского моря, расположенный напротив Баку) переброшенные войска из Алматы. Перебросили туда войска, и в сегодняшнюю ночь протесты более активно вспыхнули в Алматы. Город был ослаблен, потому что силовики переехали в Актау, Жанаозен и т.д. Им начали сегодня ночью крушить машины, захватывать админздания”, — отмечает он.

Лисянский напомнил, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев вроде бы отправил в отставку правительство, но в акиматах — местных мэриях — власть на городах перешла к комендантам. В свою очередь, комендантами действующий президент сделал силовиков.

Местное население этим тоже было не удовлетворено, отмечает собеседник. Как следствие — начались увлечения акимитов.

После этого эксперт, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что на сегодня в стране было принято решение о жестких действиях — арестах, применении оружия и т.п. против протестующих.

Российский и национальный вопрос

“Вчера вечером и сегодня начали раздаваться националистические лозунги, то есть „Казахстан для казахов“. Потому что в Жанаозене, в Актау все месторождения нефти, других полезных ископаемых отданы в аренду компаниям других стран, и там очень низкие заработные платы. И перед этим протестом летом были очень серьезные трудовые протесты — на шахтах, на местах добычи нефти. Местное население этим не удовлетворено. Они не понимают, почему они сами не могут производить”, — объясняет эксперт.

Другой вопрос, по его словам — российский.

Так, в российском городе Оренбурге на территории Казахстана, стоит газоперерабатывающий завод, и из Казахстана сырое топливо отправляется в Россию, где Россия его перерабатывает. После этого Казахстан уже покупает сжиженный газ, и для населения он стоит дороже.

“Когда начались протесты, люди вопили, что это россияне подняли им цены в договоренности с правительством, и задают вопрос правительству: "Почему мы в свое время не построили и себе таких заводов, чтобы самим перерабатывать и продавать другим?" А для России не выгодно, чтобы строились заводы в Казахстане, потому что этот завод в Оренбурге не сможет на полную мощность быть загружен, тогда Россия теряет средства”, — объясняет собеседник УНН.

Казахстан — не Беларусь

Сравнивая протесты в Казахстане и бывшие в Беларуси после президентских выборов, Лисянский отметил, что в отличие от первых, казахи уже добились немалого. В частности, он упомянул, что самопровозглашенный Александр Лукашенко белорусское правительство не разгонял.

“Давайте так: казахи — это не белорусы, и Казахстан — не Беларусь. Это все-таки Средняя Азия, там население более решительно настроено. Казахстан находится в центре Средней Азии — у них граница с Россией, с Китаем, у них есть Каспийское море. Это люди, которые были воспитаны более решительно. Еще в коммунистические времена, когда там был назначен Первый секретарь центрального комитета партии Казахстана — фактически глава страны — у казахов был протест: почему россиянина назначили руководить Казахстаном. Еще в советское время, представляете”, — рассказывает знаток.

“На сегодня, вы же понимаете, если какой-то протест подавляется, то где-то на определенный период они притихают. Но недовольство населения все равно остается. И на сегодня, это ведь не просто так оно возникло”, — отмечает он.

Диктатор остается

Собеседник отмечает, что Казахстан — не свободная страна. Руководители на местах не выбираются, а назначаются. Так же было и с президентом страны. И люди не чувствуют себя причастными к переменам в государстве. Потому население хочет все это изменить.

“Диктатор остался. Он же никуда не ушел. А нынешний руководитель Токаев — его никто не выбирал, его назначили и назначил Назарбаев, назначил советом национальной безопасности... Люди видят, что их просто держат за дураков. Что Назарбаев никуда не ушел, а своей отставкой он просто оттянул протесты, которые должны были быть, и дальше пытается руководить страной — но уже извне. И, конечно, это вызвало протест. Плюс к тому, что в Казахстане постоянно были аресты правозащитников, были подавление гражданского общества”, — сказал собеседник.

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“Но, на сегодня все протесты — они, по классике, перешли от экономических к социально-политическим. То есть, люди уже увидели, что если они сейчас разойдутся, то все равно, цены на газ им повысят через полгода. И они своими действиями пытаются изменить диктат”, — считает Лисянский.

Контекст

Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 до 120 тенге за литр.

В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел в Алмати, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение.

Утром 5 января Токаев направил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.