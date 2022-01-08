Убийство Солеймани стало триггером: интервью посла Ирана о сбитом самолете и Украине

Мы встретились с Манучехром Моради, Послом Исламской Республики Иран в Украине, 4 января - сразу после новогодних праздников, в библиотеке Посольства на улице Круглоуниверситетской, 12 в центре столицы. Для нас обоих эта встреча была невероятно важной: дипломат хотел донести свою позицию, а УНН - получить ответ на вопросы, что накопились за 2 года в деле о катастрофе рейса PS752 Тегеран — Киев Международных авиалиний Украины. Долгожданная встреча длилась три часа.

Господин Моради в начале интервью поздравил народ Украины с Новым годом и выразил надежду, что 2022 год будет для народа Украины полон счастья и здоровья, благоденствия и прогресса. Также дипломат выразил надежду, что коронавирус во всем мире исчезнет для человечества и жизнь вернется к нормальным условиям.

- Спасибо. Через несколько дней будет годовщина трагедии PS752. Вопрос в том, каким образом чествуется память об этой катастрофе в Иране? Более 80 пассажиров самолета были иранцами. В Украине установлено несколько памятных знаков. Есть ли в Иране памятные знаки с целью оказания почестей жертвам катастрофы? Может быть, определен день памяти жертв трагедии?

Прежде всего, позвольте, накануне второй годовщины этой трагедии – падения украинского самолета – выразить свои глубокие соболезнования всем родственникам погибших в этой катастрофе, проживающим в Иране, Украине и других странах, гражданами которых были погибшие. Поистине, это было горькое событие, которое произошло в дни, когда в Украине отмечали новогодние праздники. Горечи от этой катастрофы для народа Ирана были еще больше, поскольку подавляющее большинство погибших – 147 человек – были гражданами Ирана. Безусловно, эта катастрофа является болезненным событием и для родственников погибших и в других странах, и каждый из них испытал огромную боль и страдания.

Вы спросили о тех мерах, которые предпринимаются в моей стране в связи с этой катастрофой. Конечно, все высшее иранское руководство выразило чувство глубокой жалости и скорби в связи с катастрофой. В первые часы после того, как произошла трагедия, Верховным лидером страны, Президентом и Главой судебной власти были изданы соответствующие указы с целью расследования данного вопроса, прояснения его аспектов, а также для того, чтобы облегчить боль семей погибших. Кроме того, в течение двух лет, прошедших, согласно нормам международного права и национальному законодательству Исламской Республики Иран, были приняты многочисленные меры в отношении технического, юридического, судебного аспекта, а также по выплатам, были подготовлены необходимые отчеты по техническим аспектам катастрофы, согласно нормами ИКАО, с учетом мнений других государств. Отчет был направлен ИКАО, а также государствам, имеющим отношение к данному инциденту. В течение двух лет компетентными органами Ирана были расследованы дела виновников и обвиняемых, и в отношении этих лиц тщательно осуществлялись и осуществляются соответствующие следственные процедуры.

Также Правительство Исламской Республики Иран, согласно международным стандартам, а также, руководствуясь принципом доброй воли, рассмотрело вопросы выплат и официально заявило, что каждой из семей погибших, несмотря на гражданство, было выплачено 150 тыс. долларов. К этому времени значительное количество семей жертв крушения совершили соответствующие процедуры по этому делу и получили данную сумму.

Относительно памятных знаков: с целью памяти погибших, был установлен памятный знак на месте падения самолета, и недавно отец одного из погибших украинских граждан посетил это место. Кроме того, в Иране обычно во время религиозных служб в мечетях чтят память об умерших.

В Украине также в течение двух лет был установлен памятный знак в парке на берегу Днепра, и я в прошлом году присутствовал на церемонии, которая проводилась на том месте в первую годовщину этой катастрофы.

- Как Вам известно, с Украинской стороны было сделано много заявлений по техническому и другим аспектам катастрофы. Со стороны Ирана уже завершено расследование всех аспектов этой катастрофы?

Вы имеете в виду техническое расследование?

– Я имею в виду расследование по делу и соответствующие дознания.

В своем ответе на предыдущий вопрос я сказал, что дело о крушении – падении самолета – имеет несколько аспектов – технический, юридический, судебный, а также вопрос выплат. Относительно технического аспекта, согласно нормам ИКАО, Иран должен был в определенный период представить технический отчет, и это было сделано. В отношении юридических вопросов и судебного следствия суд ведет следствие по обвинениям, выдвинутым против виновников этой катастрофы. Были проведены 2 судебных заседания, и согласно обращению некоторых истцов и их адвокатов, судья потребовал повторного рассмотрения и устранения недостатков по делу. О проведении следующих судебных заседаний будет сообщено позже.

Относительно выплат есть два вопроса. Первое касается выплат семьям погибших, а второе – выплат за самолет авиакомпании МАУ. Относительно первого вопроса я уже объяснил, а по второму вопросу продолжаются переговоры между компанией МАУ и ее доверенными лицами - с одной стороны, и Иранской стороной - с другой.

В любом случае дело рассмотрено, и некоторые аспекты его расследования уже завершены, а некоторые – еще находятся в состоянии рассмотрения.

– В прошлом году господин Данилов (секретарь СНБО Украины) заявил, что эта катастрофа связана с терактом, в результате которого погиб генерал Солеймани. Как Вам известно, он был достаточно влиятельным человеком в Иране, и его убийство оказало большое влияние на ситуацию внутри Ирана. Как вы считаете, связана ли эта катастрофа с убийством Солеймани?

Безусловно, один из факторов, способствовавших тому, что произошло это горькое событие, был теракт, в результате которого мученической смертью погиб генерал-лейтенант Касем Солеймани. В технических отчетах, представленных Ираном, также указывается на существующие задокументированные данные, и, несмотря на согласование действий между военным и гражданским секторами, причиной падения самолета является человеческая ошибка, а также ошибка в восприятии пассажирского самолета как американской ракеты. Это заблуждение и это горькое событие произошло после возникновения военной ситуации и угроз со стороны США против Ирана после теракта, в результате которого погиб генерал Солеймани. То есть, если бы мы не находились в военных условиях и не было угроз со стороны США, возможно, и не произошло бы этого горького инцидента.

С целью проинформирования читателей, сообщаю, что генерал Солеймани – один из выдающихся военных командующих Ирана и один из храбрых командиров, оказавших наибольшее влияние в борьбе с терроризмом и противодействии преступлениям террористических группировок, таких как ИГИЛ, Аль-Каида и “Фронт Ан-Нусра”, и нанес им тяжелые поражения. Все политики и аналитики по проблематике Ближнего и Среднего Востока признают, что именно генерал Солеймани сыграл решающую роль в уничтожении террористической группировки ИГИЛ на территории Ирака и Сирии, главную роль в освобождении населения региона от зла, которое приносила эту преступная группировка. В то же время мы знаем, что, согласно признанию господина Трампа во время президентской кампании в США, ИГИЛ был создан Соединенными Штатами Америки. Трамп четко признал, что ИГИЛ был создан Обамой и Клинтон, и теракт, совершенный США против генерала Солеймани, главного из командующих, возглавлявших борьбу с ИГИЛ и осуществлявших процесс уничтожения этой группировки, свидетельствует о политике двойных стандартов со стороны Соединенных штатов в вопросе борьбы терроризмом.

Генерал Солеймани был очень популярен среди иранцев, поскольку всю свою жизнь посвятил защите отечества и борьбе с терроризмом в регионе. Народы Ирана и региона, приняв участие в многомиллионных мероприятиях траура, проходивших в разных городах Ирана и Ирака, продемонстрировали свой гнев и от этого акта со стороны США.

Популярность генерала Солеймани не ограничивается только Ираном, и у него было много сторонников среди народов, обитающих на географических пространствах от Индийского субконтинента до Средиземного моря. Акт со стороны США вызвал протесты и проявления массового состояния народов региона Ближнего и Среднего Востока и Индийского субконтинента.

Рукотворный алтарь генералу Солеймани под посольством Ирана в Киеве

Важный момент также касается противоречия акта со стороны США многим нормам международного права, а также госпожа Аньес Каламар, Специальный докладчик ООН, охарактеризовавшая теракт против генерала Солеймани как нарушение норм международного права.

В любом случае, в ответ на Ваш вопрос, можно сказать, что безусловно, теракт, совершенный США, приведший к гибели генерала Солеймани, способствовал обострению ситуации в регионе и является одним из факторов горького события – падения украинского самолета.

- Давайте перейдем к юридическому и судебному аспектам рассмотрения дела о крушении самолета. Как Вы сказали, мы в курсе дела о проведении первого судебного заседания. Вопрос состоит в том, какие именно лица представлены как подозреваемые и кто выступал в суде. Присутствовали ли на суде представители Украины?

До этого времени было проведено два судебных заседания 21 и 28 ноября 2021 года с участием лиц, обвиняемых по делу, истцов и их адвокатов, и этот процесс освещался средствами массмедиа, и как нам кажется, значительная часть в отношении этих судебных заседаний была опубликована. По сообщению Военного прокурора Тегерана, до сих пор в органы прокуратуры обратились с иском 103 человека непосредственно из членов семей погибших и их адвокатов.

Во время первого судебного заседания некоторые из родственников погибших в катастрофе высказали свои соображения по поводу процесса судебного следствия, а также свои замечания. С учетом этого судья обратился с требованием повторного рассмотрения дела и вернул его в прокуратуру.

Во время второго судебного заседания, которое длилось меньше первого заседания, в основном рассматривались процедурные и формальные вопросы в отношении расследования, и с учетом новых требований родственников погибших и их адвокатов, принято решение, что дело будет рассмотрено подробнее. Также суд будет уведомлен о времени проведения следующего заседания.

Относительно присутствия на данных заседаниях украинских граждан, Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран в своей официальной ноте сообщило о готовности руководства суда обеспечить присутствие украинских семей, а также Посла Украины в Тегеране, хотя, согласно национальному законодательству Ирана, до сих пор такой возможности не предоставлялось иностранным представителям. Однако, учитывая добрую волю Исламской Республики Иран и хорошие отношения между двумя странами, а также согласие Иранской стороны, высказанное во время третьего тура переговоров относительно приглашения Посла Украины, господина С. Бурдиляка, уважаемого Посла Украины, было приглашено на судебные заседания, однако, к сожалению, несмотря на предварительное согласие Посольства Украины, Посол не принял участия в заседании суда. По нашему мнению, если бы Его Превосходительство господин Посол присутствовал на суде, у него была бы более четкая картина в отношении судебного процесса по делу.

- Канадская Ассоциация семей жертв рейса PS752 заявила, что перед судом предстали 9 служащих низшего ранга. Я не стану называть их имена. Подтверждаете ли Вы, что эти 9 человек предстали перед судом? Выдвинула ли Военная прокуратура Тегерана против них обвинения?

Имена и фамилии некоторых лиц были опубликованы в виртуальном пространстве, однако до тех пор эти лица не были представлены должностными лицами. Поэтому я не могу высказываться по поводу этих имен. Я лично, всем существом понимаю безграничное горе и боль семей погибших. Возможно, я в другом месте говорил, что лично имею опыт, связанный с такого рода катастрофой. Много лет назад, в результате авиакатастрофы, я потерял жену и единственного ребенка. Поэтому я, больше других иранских чиновников, разделяю боль и скорбь семей погибших, и хорошо понимаю тех, кто потерял своих родных и близких. Тем не менее, мы должны признать, что ведение следствия по делу и заявления, распространяемые в виртуальном пространстве – это разные вещи.

Обвинения против людей и оглашение их преступниками должно основываться на документированных данных. В противном случае это будет означать, что следствие по делу не будет проходить законным путем. Это не принесет никому никаких дивидендов, и никакого результата здесь не будет достигнуто. На сегодня, согласно доказательствам и существующим документированным данным, против нескольких лиц предъявлены обвинения, и в настоящее время продолжается судебный процесс в отношении них. Имена и фамилии все же были сообщены семьям погибших и их адвокатам, однако до сих пор они не объявлены официально.

– Вы сказали, что во время этих заседаний были названы имена и фамилии лиц, однако их не произнесли официально. Были ли сообщены имена и фамилии этих людей Украинской стороне?

Учитывая, что Судебные власти до сих пор официально не уведомили, конечно, Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран и Посольство не могут сообщить об этом Украинской стороне. Если имена и фамилии будут официально сообщены судом Министерству иностранных дел Ирана, украинская сторона об этом обязательно узнает. Безусловно, такая возможность для семей погибших украинцев будет существовать, если они назначат для себя иранских адвокатов, и через них будут отстаивать свои интересы в суде, и таким образом узнают о качестве процесса рассмотрения дела.

- Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят Украина, Британия, Канада и Швеция, сообщила о проведении 22 ноября прошлого года заседания по репарациям. Отказалась ли Иранская сторона от участия в данном заседании?

Иранская делегация во время третьего тура переговоров заявила, что официально не признает эту так называемую "международную группу по координации". Для этого есть немало аргументов. В первую очередь, это то, что согласно окончательным статистическим данным, из 176 погибших в этой катастрофе, 146 человек были иранцы, 11 – украинцы, 10 – афганцы, 5 – канадцы и 4 – граждане Швеции. Кроме того, при выходе из аэропорта на посадку только тридцать человек показали загранпаспорта иностранных граждан, а остальные пассажиры вошли в самолет с иранскими паспортами.

Исламская Республика Иран, как и многие страны мира, не признает двойного гражданства. Поэтому лица, обладающие двойным гражданством, считаются иранскими гражданами. В этой связи ни одного британского гражданина среди погибших нет, поскольку те лица, о которых Британия утверждает, что это ее граждане, согласно правовым нормам, являются иранскими гражданами. Поэтому присутствие Британии в координационной группе мы не можем воспринять, и поэтому состав международной группы по координации по своей сути является сомнительным, и присутствие в нем Британии ставится под вопрос. Афганистан с самого начала проведения заседаний, учитывая существующие тенденции в данной группе в сторону политизации, вышел из данной группы.

Очевидно, что руководство этой группой в большей степени, чем другие стороны, осуществляет Канада, а Правительство этой страны проводит враждебную политику в отношении Ирана и играет большую роль в принятии решений, чем другие члены данной группы. Правительство Канады несколько лет назад разорвало дипломатические отношения с Ираном, и в международных организациях постоянно занимало самую радикальную и враждебную позицию в отношении Ирана. В этой связи данная группа не является достаточно сплоченной, и не имеет необходимой доброй воли для решения вопроса.

Другой момент, который очень важен, и, к сожалению, остается без внимания украинских друзей, а также так называемой "координационной группы", это то, что во время первого тура переговоров в Киеве три других государства (Британия, Швеция и Канада) во время онлайн-заседания предоставили Украине представительские полномочия вести с Ираном переговоры по выплатам и заявили, что в таком случае потребности в переговорах с другими государствами нет. Во время этого заседания Иранская сторона поставила конкретный вопрос, что если мы достигнем согласия относительно выплат, согласятся ли с этим другие государства, и они четко заявили о поддержке любого соглашения между Ираном и Украиной.

Поэтому по двум указанным важным причинам нет никакого аргумента в пользу переговоров с так называемой "координационной группой". Мы все же убеждены в том, что во время трех туров переговоров с Украинским Правительством мы добились хороших результатов, однако, к сожалению, позиции некоторых членов этой группы, особенно Канады, способствовали отклонению от того пути, которым осуществлялось продвижение по делу, в частности, по вопросу выплат.

Во время трех туров переговоров также присутствовали представители подразделений, связанных с вопросом выплат, однако Украинская сторона настаивала на том, что, мол, мы не спешим с переговорами относительно выплат, и после прояснения других аспектов по делу, мы подойдем к вопросу выплат. По моему убеждению, если упомянутые страны стремятся решить вопрос о выплатах, они должны позволить пройти тем путем, который был открыт, и поощрить своих граждан получить сумму, предложенную Ираном. Вопрос о выплате суммы за самолет также рассматривается авиакомпанией МАУ и Иранской стороной. Поэтому нам кажется, что необходимости в определении новых дат и угроз и ультиматумов нет. Исламская Республика Иран также не имеет оснований приступать к каким-либо переговорам под давлением угроз и ультиматумов.

- Учитывая сказанное Вами, правильно ли я поняла, что в последней ноте, направленной координационной группой, от Ирана требовалось ответить до пятого января, и Иран отказался дать ответ к этой дате?

Мы не отказали в предоставлении ответа, однако заявили, что не готовы проводить переговоры с вышеупомянутой группой. В то же время мы в официальной ноте заявили, что готовы отдельно проводить переговоры с Канадой, Швецией и Украиной. Относительно Британии, несмотря на то, что мы убеждены в том, что она не имеет отношения к данному вопросу, мы в своей ноте заявили, что ради устранения некоторых неопределенностей, мы готовы к переговорам с ними. Мы никогда не уклонялись от переговоров по такому важному вопросу, как крушение самолета, и пытались максимально сотрудничать с другими государствами.

- Мы можем ожидать четвертого тура переговоров?

Как я говорил, Исламская Республика Иран сообщила о готовности к проведению двусторонних переговоров с Украиной и тремя другими государствами, а проведение четвертого тура зависит от степени готовности и воли со стороны Правительства Украины. Кроме того, в конце второго тура переговоров в Киеве, хотя были даны ответы на все вопросы Украинской стороны, мы сказали украинским друзьям, что если будут другие вопросы и какие-то неопределенности, можно по этим вопросам провести отдельные переговоры.

- Относительно компенсаций в 150 тыс. долларов, известно ли Вам, сколько людей получили эту сумму, и есть ли среди них украинские граждане?

Сумма в размере 150 тыс. долларов определена, руководствуясь принципом доброй воли Иранской стороны и правилом ex gratia, то есть милосердного отношения к семьям жертв, и эта сумма превышает ту, которую Исламская Республика Иран обязана выплатить согласно международной Конвенции, членом которой она есть. Правительство утвердило эту сумму, и при Министерстве путей и городского развития создан штаб, ответственный за выплаты семьям погибших, без учета их гражданства.

Относительно того, какое количество семей получило указанную сумму, у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако мне известно, что некоторые получили эту сумму. Относительно украинских семей ни одна из них пока не обращалась. Возможно, не было предоставлено достаточной информации на этот счет.

- Какие вопросы поднимались во время третьего тура переговоров, и как украинская сторона объяснила отказ от переговоров относительно выплат?

Ответ на этот вопрос должны предоставить украинские друзья, но они как на переговорах, так и в своих интервью, которые давали неоднократно, подчеркивали другие вопросы, такие как прозрачность, правосудие и ответственность Иранской стороны. Мы не отрицали постановку этих вопросов, и присутствовавшие на переговорах члены иранской делегации предоставили полную информацию относительно всех аспектов – технического, юридического, судебного и военного, проинформировали обо всех деталях, связанных с катастрофой, и даже предоставили украинским друзьям информацию, которая носит секретный характер.

У нас сложилось впечатление, что украинские друзья не пытались добиться успеха в переговорах и окончательного решения вопроса в рамках двусторонних переговоров, а больше были и склонны к тому, чтобы поставить Иран перед так называемой "координационной группой", и довести дело до результата, который отвечал бы их позиции. Конечно, такая цель не может соответствовать доброй воле и хорошим отношениям между двумя государствами – Ираном и Украиной. Кроме того, Правительство Украины прекрасно знает, что мы с самого начала официально не признавали так называемую "координационную группу" и по вышеуказанным причинам не признаем ее статус.

- Поскольку Вы сказали, что причиной крушения была человеческая ошибка, допущенная оператором системы ПВО “Тор М-1”, хотелось бы спросить, как осуществляется контроль за использованием этой системы?

Системы ПВО "Тор М-1" - это точные системы, эффективно выполняющие возложенные на них задачи. В последние годы существовало очень хорошее, четкое взаимодействие между системами противовоздушной обороны Ирана и гражданской авиации страны. Также в течение всех восьми лет войны режима Саддама Хусейна против Исламской Республики Иран такое взаимодействие существовало целиком и полностью, и хотя мы тогда жили в условиях войны, никаких крупных катастроф гражданских самолетов не произошло.

- Как я поняла, в ходе переговоров было достигнуто соглашение относительно того, что Иранская сторона предоставит информацию относительно системы "Тор М-1". Была ли предоставлена ​​информация на этот счет?

Исламская Республика Иран согласно нормам международного права и территориальной компетенции расследует аспекты этого дела, и информация, которую другие государства запрашивают у Ирана, должна соответствовать этим правовым нормам. Кроме того, учитывая, что некоторые военнослужащие Вооруженных сил Исламской Республики Иран проходят по этому делу как обвиняемые, естественно, что ни один орган или организация не имеют разрешения передавать другим странам военную тайну. Поэтому в той мере, в какой закон предоставляет разрешение иранским чиновникам, они передали необходимую информацию Украинскому государству.

– Я изучала технический отчет по поводу катастрофы. К сожалению, я не смогла найти ответ на некоторые вопросы. Однако в СМИ, ранее публиковавших новости, говорилось, что длина американской ракеты не более одного метра. Кроме того, украинский самолет поднялся из аэропорта и набирал высоту, в то время, когда движение ракеты направлено к земле, а траектории этих двух объектов отличаются между собой. К сожалению, для меня не стало понятно, как произошла эта катастрофа. Дает ли ответ на этот вопрос отчет Организации гражданской авиации?

В этом отчете есть ответ на Ваш вопрос. В отчете сказано, что эта система накануне была перемещена из другой локации к месту вблизи аэропорта Мехрабад в Тегеране. К сожалению, человеческая ошибка началась с того, что командир системы не отрегулировал в данной системе направление на север, а если не отрегулировано направление на север, то с какой стороны не прилетели бы ракета или самолет, система не сможет это определить. Кроме того, за несколько часов до того, как произошло это горькое событие, Исламская Республика Иран выпустила несколько ракет по военной базе Эйн Аль-Асад, на которой находились американские солдаты.

Иранские военные ожидали ответа со стороны США на атаку на базу Эйн Аль-Асад. В таких условиях оператор системы может принять за американскую ракету любой летающий объект. Поэтому такую ​​ситуацию можно признать как главную причину, приведшую к катастрофе. В техническом отчете Ирана были даны объяснения по этому поводу целиком и полностью.

– Офис Генерального прокурора Украины заявил, что Иранская сторона не выполнила обещание предоставить возможность ознакомиться украинским прокурорам с материалами иранского уголовного дела. Давал ли Иран слово в этом отношении? Если давал, почему не выполнил?

Сотрудничество с Генеральной прокуратурой Украины было одним из важнейших и наиболее насыщенных направлений наших переговоров с Украинским государством, и представители прокуратур двух стран больше, чем представители других подразделений, вели между собой переговоры и диалог. Во время трех туров переговоров в Киеве и Тегеране представители иранской и украинской прокуратур участвовали, и Иранская сторона со всей открытостью передала всю информацию Украинской стороне и вводила ее в курс дела целиком и полностью во время расследования дела.

Относительно переписки Генеральной прокуратуры Украины иранские чиновники ответили на все письма при условии, что эти ответы не противоречили законодательству Исламской Республики Иран и в рамках их компетенции. Некоторые запросы Генеральной прокуратуры Украины не соответствовали компетенции судебных и правоохранительных органов Иранской стороны, и эти запросы выходили за пределы правовых норм. В частности, они запросили некоторые данные военного характера. Конечно, ни одно государство не может передавать такие данные другому государству.

Относительно обещаний Иранской стороны, если обещания были даны, они непременно были исполнены. При совершении определенных актов и сделок в юридической сфере основанием является добрая воля, нормы международного права и двусторонние соглашения, а то, что вне этих рамок – это чрезмерные амбиции, которые, как правило, не принимаются. Здесь есть определенное противоречие, когда с одной стороны Генеральная прокуратура повторно запрашивает информацию, а с другой стороны – создаются преграды для участия Посла Украины в судебных заседаниях.

Важный момент заключается в том, что Генеральная прокуратура Украины также оставляет без ответа ряд наших запросов, и если бы информация от Украинской стороны пришла к нам вовремя, это помогло бы нам способствовать обеспечению прозрачности в рассмотрении соответствующих аспектов дела. Давайте согласимся, что создание искусственной атмосферы не способствует достижению определенных целей и не приводит нас к результату, но увеличивает недоразумение.

- Какие запросы направила Иранская сторона?

Военная прокуратура Тегерана в своем письме в Генеральную прокуратуру Украины обратилась с запросом о получении информации относительно технической документации самолета, списка экипажа авиакомпании МАУ и пассажиров самолета, а также поставила ряд вопросов по поводу правовой помощи для совершенствования процесса расследования и т.д., и Генеральная прокуратура Украины совсем не предоставила ответы на эти вопросы.

– Спасибо, а теперь давайте перейдем к другому блоку вопросов. Как Вы сейчас оцениваете направления сотрудничества между двумя странами? Каковы нынешние условия для сотрудничества в экономической, инвестиционной отраслях и т.д., и какие шаги можно предпринять?

Мы уверены, что существует широкий потенциал у Ирана и Украины для развития взаимосвязей. В течение трех лет и нескольких месяцев я высказывал представителям украинского руководства многочисленные предложения по использованию этого потенциала. К сожалению, в большинстве своем эти предложения украинские друзья оставили без ответа. Они, как правило, акцентировали внимание на незаконных и односторонних американских санкциях, а в последние два года заявляли о необходимости решения вопросов по делу о крушении самолета, как предварительное условие для развития отношений. В то же время Исламская Республика Иран – страна, имеющая широкий торговый и экономический потенциал, и Правительство Украины могло бы более оптимистично предсказывать будущее и, с целью укрепления экономики своей страны, установить действенные связи с Ираном. Иран – богатая страна, имеющая динамично развивающийся частный сектор.

Иранские предприятия заинтересованы в выходе на украинский рынок и инвестициях в разные проекты в Украине. Правительство Украины может создать такую ​​основу и устранить некоторые препятствия, чтобы сюда пришли иранский частный сектор и инвестиции. Мы положительно оцениваем усилия Правительства Украины с целью привлечения иностранных инвестиций, в частности, инициативу Его Превосходительства господина Владимира Зеленского, Президента Украины по созданию условий для инвестиций, и с особым уважением относимся к этим инициативам. Надеемся, что другие ветви власти и ведомства Украинского государства смогут устранить существующие преграды для практической реализации этой важной идеи.

- Каково Ваше мнение относительно того, как возникают трудности и проблемы, связанные с визами, и какие существуют пути решения этих проблем? Что вы думаете относительно предложения Президента о двойном гражданстве?

Украина для иранцев – привлекательная страна. Различные слои иранского общества, в том числе студенты, представители деловых кругов и туристы, интересуются Украиной. Однако, к сожалению, как я говорил, некоторые ограничения и препятствия приводят к тому, что значительное количество приезжающих в Украину иранцев немало теряют. Хотя во время переговоров с моими коллегами – послами других государств в Украине – я узнаю, что не только иранские граждане сталкиваются с такого рода трудностями. Проблемы с получением виз, проблемы, которые вяжут по рукам и ногам иностранных инвесторов, непрофессиональное обращение с бизнесменами, студентами и туристами со стороны ряда государственных органов и чрезмерное сосредоточение внимания на вопросах безопасности в обращении с иностранными гражданами – это наибольшие препятствия, влияющие на нахождение иностранных граждан. Я убежден в том, что украинское руководство более серьезно отнесется к этим проблемам. Было время, когда более 5 тысяч иранских студентов учились в Украине, и был среди них большой интерес к Украине. Привлечение студентов, туристов и инвесторов – это шанс для Украины и им следует хорошо воспользоваться.

Вопрос виз действительно смущает. Иранец, с большим трудом получающий визу, в аэропорту подвергается обыскам, а также сотрудники пограничной службы задают ему многочисленные вопросы и, по малейшим основаниям, не пропускают в Украину. Такие подходы формируют негативное влияние. Мы по этому вопросу неоднократно проводили встречи и переговоры с представителями политического руководства, руководства Госпогранслужбы, Министерства образования и руководителями высших учебных заведений Украины. Они признают наличие этих проблем. Однако, к сожалению, эти трудности продолжают существовать.

Относительно инициативы Его Превосходительства господина Владимира Зеленского и законопроекта о множественном гражданстве мы уважаем его решения и законодательство Украины, и убеждены в том, что решения, которые могут способствовать расширению взаимосвязей между народами, следует приветствовать.

- В декабре в ООН большинством голосов были приняты украинские резолюции по ситуации в Крыму. В обоих случаях Иран голосовал против. Вы уже когда-то рассказывали о причинах таких действий, однако нужно отметить, что голосование проходило в то время, когда у украинской границы и в Крыму находится 120 тысяч российских войск. По-вашему, Украина находится под угрозой вторжения?

Мы всегда во время встреч с украинскими друзьями объясняли принципиальную позицию Исламской Республики Иран по напряжению в отношениях между Украиной и Россией. Мы заявляли, что уважаем суверенитет и территориальную целостность Украины и считаем его незыблемым. Мы также постоянно заявляли, что против любого рода усиления напряжения на границах Украины и рекомендовали сторонам сдерживаться. Мы убеждены в том, что военное решение проблем в Черноморском регионе со стороны любого государства никак не будет способствовать решению проблем. Проблемы и трудности должны решаться путем переговоров и духа доброй воли.

- Что касается мероприятия, состоявшегося в рамках Крымской платформы, присоединился ли к ней Иран?

Относительно присутствия на заседании в рамках Крымской платформы нас официально не приглашали.

– Среди большого количества мигрантов на границе Беларуси и Польши были и граждане Ирана. Запад утверждает, что нынешний белорусский режим использует этих людей для начала взаимодействия с Западом. Вы с этим утверждением согласны?

К сожалению, среди мигрантов на границе Польши были и иранские граждане, и поскольку этот вопрос для нас очень важен, Заместитель Министра иностранных дел Ирана по консульским вопросам прибыл в Минск, а также посетил регион, о котором идет речь. Было принято решение о поддержке иранских граждан. Одна из проблем современного мира – это использование гуманитарных вопросов в политических целях. Это не касается только того, что произошло на границе Беларуси и Польши. Другие страны, особенно западные государства, пытаются использовать человеческие страдания и боли в корыстных целях.

Учитывая, что Иран – одно из тех государств, которые приняли много мигрантов, и на территории нашей страны находятся более трех миллионов афганских беженцев, мы понимаем проблемы стран, принимающих мигрантов, однако мы не согласны с дискриминационной политикой и политикой двойных стандартов с стороны некоторых государств в отношении мигрантов. За прошедшие годы страны Европейского Союза приняли несколько сотен тысяч беженцев из стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. И здесь возникает вопрос, какие проблемы для Польши и Германии создают несколько десятков беженцев на границе Беларуси и Польши? Отказ в приеме беженцев привел к смерти нескольких десятков этих невинных людей. Во всяком случае, здесь стоило бы взглянуть на этот вопрос только с точки зрения человеческих проблем и предотвратить смерти нескольких десятков мигрантов.

– В разговоре Вы несколько раз вспомнили события в Афганистане. Что касается ситуации в этой стране в последние месяцы и прихода к власти талибов, видит ли Иран угрозу от этих событий?

То, что в Афганистане произошло за последние месяцы – это позорное поражение и яркое проявление захватнической политики США в этой стране. Государство, которое 20 лет назад под лозунгом борьбы с терроризмом оккупировало Афганистан, два десятилетия спустя, несмотря на человеческие потери, затраты огромных средств и убийства простых людей в Афганистане, преподносит эту страну на золотом подносе той группе, ради борьбы с которой оно ворвалось в эту страну. Аналогичная и ситуация в Ираке. Соединенные Штаты Америки были вынуждены после многих лет незаконной оккупации Афганистана вывести оттуда свои войска.

По-моему, ситуация в Афганистане является уроком для тех стран, которые доверяют США и передают сферы своих политических и военных интересов в распоряжение этого государства. Соединенные Штаты продемонстрировали, что кроме своих интересов они не обращают внимания на интересы других стран. Самоодобрение США о борьбе с терроризмом не больше, чем просто лозунги. Афганистан сегодня пожинает плоды 20-летней незаконной оккупации и агрессии США.

Исламская Республика Иран, как сосед Афганистана, испытала влияние событий в соседней стране. Афганистан сегодня, в результате оккупации, испытал значительные трудности и проблемы. Та группа, которая в настоящее время правит в Афганистане, не имеет легитимности и международного признания, однако Исламская Республика Иран не может быть безразлична к афганским братьям и сестрам. В то время, когда Евросоюз столкнулся с проблемой принятия нескольких десятков мигрантов на границе Беларуси и Польши, мы на своей территории за последние несколько месяцев приняли несколько десятков тысяч граждан Афганистана. Это – тогда, когда состояние иранской экономики в результате несправедливых санкций со стороны США нельзя даже сравнивать с экономическим положением в Европе. Надеюсь, что ситуация в Афганистане благодаря принятию мер со стороны нынешнего руководства нормализуется, и прогресс народа Афганистана будет обеспечен.

Какие книги иранских авторов Вы бы рекомендовали украинским читателям, какие иранские фильмы советовали бы посмотреть?

Иран – страна, история цивилизации которой насчитывает несколько тысяч лет, имеет богатую культуру и подарила миру много выдающихся фигур во всех сферах науки и культуры, литературы и поэзии, других областях искусства, в частности, музыки. Первый мой совет украинской общественности состоит в том, чтобы среди других языков, которые украинцы желают выучить, был бы и персидский язык. Вы можете прочитать в переводе стихотворения Гафиза, Фирдоуси, Омара Хайяма, Саади и сотни других иранских поэтов, и иногда одобрительно откликнуться о них, однако если Вы будете изучать персидский язык, у Вас возникнут совсем другие чувства, чувства наслаждения от этих произведений. Наибольшая милость, данная Богом персоговорящим людям, это благо читать стихи высокого стиля и глубокого содержания на языке оригинала.

К счастью, многие центры изучения персидского языка функционируют в Украине. Посольство Исламской Республики Иран также проводит онлайн-курсы персидского языка почти бесплатно. При Посольстве также очень богатая и красивая библиотека, в которую можно обратиться и пользоваться ее фондами в режиме онлайн, а также непосредственно, очно. Я не представляю, чтобы при других посольствах в Украине были такие библиотеки. Это свидетельствует об интересе иранцев к книге и ценности книг.

Учитывая богатую иранскую литературу и персидский язык, можно предложить немало книг и художественных творений, однако из-за языкового барьера и отсутствия возможности чтения книг на персидском языке среди Вашей аудитории, я предлагаю прочитать эпическую поэму "Шах-наме", как наследие и выдающийся произведение прославленного поэта Фирдоуси. К счастью, эта книга при сотрудничестве Посольства Исламской Республики Иран и преподавателей персидского и украинского языка Львовского национального университета имени Ивана Франко переведена в стихотворном виде на украинский язык. До сих пор вышло четыре тома этой поэмы на украинском языке.

Относительно кинофильмов, я советую Вам и украинским читателям этого интервью пересмотреть многие известные, содержательные иранские фильмы, пропагандирующие человеческие ценности, и многие из них получили награды известных престижных фестивалей, такие как Оскар и призы Каннского кинофестиваля. Украинские граждане могут обратиться в культурный отдел Посольства и задать свои вопросы по истории, культуре, литературе, поэзии и искусству Ирана.

Моя просьба к украинской общественности состоит в том, чтобы украинцы, которые интересуются новостями и событиями, связанными с Ираном, а также мнением и позициями иранского руководства, вместо западных источников, пользовались иранскими первоисточниками, поскольку западные масс-медиа, в основном, являются иранофобскими и занимаются черными пиаром по отношению к моей стране. Надеюсь, что этот диалог будет способствовать улучшению и формированию точного и объективного имиджа Ирана.

В заключение рекомендую обязательно посетить Иран. Взгляды на Иран, которые были в сознании всех, кто совершал поездку в нашу страну, менялись после того, как они воочию видели, как живет иранское общество, знакомились с культурой народа Ирана. Все они, без исключения, вспоминали гостеприимство иранцев, вкусные блюда и богатую культуру разных регионов Ирана, а также исторические достопримечательности и места в Иране, которые достойны того, чтобы их посетить.