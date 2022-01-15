Путин любит статусные игры: политолог оценил шансы проведения саммита Украина-США-Россия

КИЕВ. 15 января. УНН. Шансы на проведение саммита Украина-США-Россия пока не очень высоки. Президент РФ Владимир Путин хочет вести прямой диалог по вопросам безопасности только с США. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

Детали

“Во-первых, со стороны (Президента Украины Владимира — ред.) Зеленского — это способ одновременно активизировать переговорный процесс, который уже происходит в „нормандском формате“. Там после многомесячного блокирования со стороны России переговоры понемногу восстанавливаются, пусть на уровне советников”, — сказал Фесенко.

По его словам, во-вторых — это попытка более системно, регулярно подключить к переговорному процессу США.

Цитата

“Чтобы они не только с россиянами обсуждали, но и при участии Украины. Возможно и в "нормандском формате“. Однако пока шансы на то, что может состояться встреча в трехстороннем формате, мягко говоря, не очень высоки. Думаю, что Россия вряд на это согласится”, — отметил Фесенко.

Политолог подчеркнул, что Путин хочет вести прямой диалог по вопросам безопасности только с США.

"Здесь чисто пафосные игры, чтобы две сверхдержавы между собой разговаривали. Путин очень любит такие статусные игры, поэтому шансы на такие переговоры пока не очень высоки”, — сказал Фесенко.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести саммит с участием президента РФ Владимира Путина.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не получали предложений по саммиту РФ-США-Украина от американской стороны.

Добавим

Переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря этого года на фоне ситуации с наращиванием российских войск на украинско-российской границе. Видео-разговор президентов длился 2 часа.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.

Напомним

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.