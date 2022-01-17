В НАБУ назвали стоимость собственного автопарка

КИЕВ. 17 января. УНН. За все время своего существования Национальное антикоррупционное бюро приобрело 130 автомобилей специального назначения. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в НАБУ.

Автопарк детективов обошелся украинцам почти в 105 млн грн.

Детективы, среди прочего, покупали автомобили марки Ford, Mazda, Peugeot, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen.

“Вместе с тем сообщаем, что порядок учета материальных ценностей, приобретенных за счет средств фонда оперативно-розыскных действий, осуществляется в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Директора, имеющего гриф секретности.

Учитывая изложенное, предоставление информации в этой части не представляется возможным”, — уточнили в НАБУ.

Добавим

Недавно НАБУ приобрело автомобилей на 4,6 млн грн. За эти средства детективы получат два кроссоверы Toyota RAV4 Active и три Totota Camry Comfort.

К слову

Доверие к НАБУ снизились вдвое, а позитивно оценивают работу бюро лишь 1% украинцев.

Недавно НАПК проверило НАБУ и обвинило директора бюро Артема Сытника в нарушении антикоррупционного законодательства.

В этом году Сытник слагает свои полномочия, однако будет исполнять свои обязанности до назначения нового директора.