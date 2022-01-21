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"Слуги народа" соберутся на фракцию в понедельник: что рассмотрят

"Слуги народа" соберутся на фракцию в понедельник: что рассмотрят

КИЕВ. 21 января. УНН. Народные депутаты от “Слуги народа” в понедельник, 24 января, соберутся на первое заседание фракции в 2022 году. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Цитата:

“У нас традиционно заседания фракции в понедельник, накануне пленарной недели. Будем обсуждать законопроекты, которые будут выноситься на рассмотрение в первую пленарную неделю. А там, очевидно, будет и пенсионная реформа (законопроект в первом чтении), для того, чтобы мы смогли перейти ко второму уровню накопительных пенсий”, - рассказала Кравчук.

Детали

Она также добавила, что на первых пленарных неделях Верховной Рады также планируется обсудить законопроект относительно экономического паспорта украинца.

Дополнение

Первое пленарное заседание Верховной Рады в 2022 году состоится 25 января. В частности, это будет последняя неделя в шестой парламентской сессии. Планируется, что седьмая сессия начнется 1 февраля.

Как информировал УНН, на первой пленарной неделе 2022 года нардепы должны рассмотреть законопроекты об экономическом паспорте украинца.

Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа
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