Эксперт рассказал о рисках для газоснабжения в Украине в случае нападения РФ

КИЕВ. 26 января. УНН. В случае разрушения газовой инфраструктуры Украины, снабжение природным газом прекратится в тот же момент. В случае остановки транзита, население сможет получать газ еще неделю. Такое мнение УНН выразил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, комментируя недавнюю статью агентства Reuters.

Контекст

По информации экспертов агентства Reuters, при возможном вооруженном наступлении РФ, в случае прекращения транзита или разрушения транзитных газопроводов, Украина сможет обеспечить газом население и объекты критической инфраструктуры в течение 5-7 дней.

Цитата

“Если идти по логике статьи, и удары будут нанесены по ключевым транзиным артериям, но ни о каком снабжении газом речи идти не будет — то есть, никаких 5-7 дней. Они же говорят как раз об атаке на инфраструктуру. А потом, они говорят о том, что 5-7 дней. Так как же будет 5-7 дней, если вам разбомбили газопроводы?” — говорит Землянский.

На уточняющий вопрос о запасах в ПХГ он отметил, что даже при их наличии, к ним не будет доступа.

“Тут нужно разделить. Если будет разрушена газовая инфраструктура, то снабжение прекратится в тот же момент. Если мы говорим просто об остановке транзита — то да, на какой-то период времени ограничат промышленось, население еще сможет получать (газ) — то есть, тут они правы, население сможет поучать газ в течении 5-7 дней. Но, в той логике, в которой была написана статья, они как раз говорили об атаке на инфраструктуру. По этому, да, если инфраструктура не будет разрушена — мы еще можем продержавться какое-то количество времени”, — отметил эксперт.

Детали

На вопрос, возможно ли обеспечить себе “подушку безопасности” или план “Б” на подобный случай, собеседник возразил, что такой возможности не представляется.

“Давайте понимать, вся инфраструктура, которая построена на сегодняшний день — это наследие Советского Союза. И в принципе предполагалось, что транзит и поставки газа украинским потребителям — это и есть неразрывно связанные между собой вещии. По этому, если останавливается транзит — то вопрос поставок тоже становится под большим вопросом”, — говорит Землянский.

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“Это то, о чем не любят вспоминать в НАК „Нафтогаз- Укрина“. Они говорят о снижении, о том, что падают объемы, но в случае остановки транзита, газоснабжение всех потребителей в том виде, в котором есть — оно станет под очень большим вопросом. Особенно та часть, которая западнее Киева. Потому что хранилища — это хорошо, но хранилища — это на зимний период. А что мы будем делать с весны по осень, когда хранилища надо заполнять? Тут станут очень большие вопросы”, — отметил он.

По словам эксперта, задача Украины на сегодня — это сохранение транзита по газотранспортной системе, ее модернизация и по возможности поиск потенциальных контрагентов, к примеру в лице Польши, которые были бы заинтересованы в увеличении объемах транзита через украинскую территорию и в поставках российского газа.

Дополнение

Россия сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих в пределах досягаемости границы с Украиной, окружив ее с севера, востока и юга, вызвав тревогу, что Москва готовится к новому военному нападению после вторжения в Крым в 2014 году.

Энергетический кризис

Европейский Союз зависит от России примерно на треть из-за поставок газа. Любые перебои с поставками российского газа в Европу усилят существующий энергетический кризис, вызванный дефицитом.

Рекордные цены на электроэнергию привели к росту потребительских счетов за электроэнергию, а также коммерческих расходов и вызвали протесты в некоторых странах.

Россия обычно поставляет 40 миллиардов кубометров газа в год в Европу через Украину, но она уже вдвое сократила эти поставки по этому маршруту.