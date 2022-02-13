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Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины

Астролог прокомментировала обострение ситуации вокруг Украины

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Астрологические показатели на сегодняшний день указывают скорее на мирное разрешение конфликта, чем на дальнейшее обострение ситуации. Такое мнение в комментарии УНН высказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

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“По астрологическим показателям активных военных действий не может быть. Ждем верных решений от властей, именно об том говорит небо”, — считает астролог.

Ксения Базиленко сравнила положение планет в последующие несколько недель с тем, что наблюдалось в начале вооруженного конфликта в 2014 году.

“Для проявления активной военной ситуации необходимы напряженные аспекты Марса, Плутона, Урана. В ситуации 2014 года 6 апреля Солнце было в соединении с Ураном в знаке Овна (это решительность и внезапность) в жесткой оппозиции к Марсу в Весах, что обозначает стремление к власти и навязывание своей воли любым путем”, — рассказала астролог.

Она также рассказала, что тогдашнее положение Луны, Юпитера и Плутона прямо указывали военный конфликт и проявление агрессии.

“На сегодняшний день нет серьезных негативных аспектов во вышеуказанным планетам. Есть оппозиции Солнца и Луны, которая определяет момент полнолуния каждый месяц и говорит о нашем чрезмерно чувствительном эмоциональном состоянии”, — считает астролог.

Она отметила, что расположение планет также говорит о массовой иллюзии. Кроме того, планеты указывают на спокойствие.

“Марс в соединении с Венерой (любовные вопросы) в спокойном знаке Козерога указывает, что все решается спокойно и бесконфликтно”, — отметила Базиленко.

Ранее

Ксения Базиленко ранее предвидела арест имущества Петра Порошенко. 

Источник: УНН
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