Заочный арест экс-депутата Руслана Тарпана - в силе: суд не удовлетворил апелляцию адвокатов

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В прошлую пятницу Апелляционный суд Одесской области не поддержал апелляцию адвокатов экс-бизнесмена Руслана Тарпана, которые обжаловали избрание их подзащитному меры пресечения в виде заочного содержания под стражей, передает УНН.

Кто такой Тарпан

Руслан Тарпан — главный подозреваемый по делу о хищении госсредств на “Глубоководном выпуске”. В 2010-м году этим проектом занимались его компании. И, как следствие, следователи установили присвоение около 300 млн грн. Всего из госбюджета на реализацию “выпуска” было выделено без проведения тендерной процедуры 600 млн гривен.

Тарпана, в частности, подозревают в совершении таких правонарушений как:

— ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (Организатор совершения преступления, лицо которое образовало организованную группу или преступную организацию или руководило ею; выдача заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений — ред.),

— ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358 (Подделка официальных документов — ред.),

— ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой — ред.)

— ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Преступление, совершенное организованной группой; выдача заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений — ред.),

— ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (Преступление, совершенное организованной группой; подделка документов, совершенная повторно — ред.),

— ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (Преступление, совершенное организованной группой; подделка документов, совершенная повторно, использование заведомо поддельного документа — ред.),

— ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере — ред.),

— ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Законченное покушение на совершение преступления, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой — ред.) УК Украины“.

Детали

Тарпана объявили во всеукраинский розыск еще в 2017-м году, однако он покинул пределы Украины. В 2021-м он был объявлен уже в международный розыск по линии Интерпола “синим” извещением. А в конце декабря прокуратура добилась избрания меры пресечения Тарпану в виде заочного содержания под стражей.

Сторона защиты Тарпана подала на это решение апелляцию, рассмотрение которой “затянулось” на почти 2 месяца из-за неявки адвокатов на заседание по разным причинам.

Напомним

В прокуратуре анонсировали, что после рассмотрения апелляционной жалобы (в отношении ареста), начнут экстрадицию подозреваемого, который, предположительно, находится на территории ОАЭ, Республики Болгария или РФ.