Переговоры с Россией: в ОП говорят, идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Зеленского

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сейчас идёт оценка позиций и консультации с партнерами относительно переговоров с Россией со стороны Президента Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

Детали

Собеседник напомнил, что Президент в своих заявлениях говорил что он готов к переговорам с Путиным, он хочет остановить войну.

Он делал это с самого начала российской операции и “несколько раз ему звонил, но Путин не взял трубку, он в фирменной позе “я такой гордый, вы меня поуговаривайте”, говорит Арестович.

“Сам факт того что они заговорили о переговорах показывает что кровушки мы им подпустили. Они поняли, что не могут достичь всех своих целей военным путём. Поэтому возникли переговоры”, — отметил он.

Цитата

“В Офисе, как говорил Президент, относятся к возможности переговоров позитивно, потому что любая война заканчивается мирными переговорами рано или поздно. Но судя по тому насколько мы их обидели на поле боя, перспективы этих мирных переговоров со стороны России начали увеличиваться очень стремительно. Что такое переговоры: стороны должны выйти со своими позициями. Сейчас идёт оценка позиций и консультации с партнерами со стороны Президента. Это лидеры ведущих стран мира, международных организаций, стран-соседей и так далее”, — заявил собеседник.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.