В Украине пока не планируют разблокировать "Одноклассники" и "Вконтакте"

КИЕВ. 1 марта. УНН. Российские социальные сети "Одноклассники" и "Вконтакте" пока не планируют разблокировать в Украине. Об этом сообщил журналисту УНН советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Детали

На вопрос, действительно ли "Одноклассники" и "Вконтакте" будут разблокированы в Украине для введения там информационно-психологической войны против путинского режима, Геращенко ответил: "Пока нет. Решили работать, как и раньше, через VPN".

Добавим

Ранее в СМИ сообщали, что российские социальные сети "Одноклассники" и "Вконтакте" в Украине разблокируют.

Дополнение

В российских социальных сетях публикуют ложную информацию о войне в Украине. Например, в РФ заявляют, что не наносят ракетные удары по мирному населению.

Ранее

В результате обстрела оккупантами здания Харьковской областной государственной администрации погибло не менее 10 человек, травмы получили более 20.