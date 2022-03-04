Экономист о санкциях против РФ: любителям ностальгии по "советскому прошлому" - поздравляем, ваши мечты сбылись

КИЕВ. 4 марта. УНН. У россиян еще есть шанс - либо выйти на улицы и вместе построить свое успешное будущее, либо скатиться в тоталитарное средневековье, в которое их загонят западные санкции против России за вторжение в Украину. Такое мнение УНН высказал член “Экономического дискуссионного клуба”, международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук.

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“Девальвация, дефицит, дефолт - вот к каким экономическим терминам нужно привыкать россиянам. Именно эти слова надолго войдут в жизнь их страны, в их личную жизнь и быт. Призрачная вера в несокрушимость российской экономики оказалась мыльным пузырем, что растаял в воздухе как только первые санкции начали действовать”, - говорит эксперт.

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Он напоминает, что в первые дни международных санкций потери экономики РФ, по оценкам экспертов, находятся на уровне 20 млрд долларов, ежедневно.

В такой ситуации трудно построить прямую корреляцию между потерями экономики агрессора, которые он несет каждый день, и тем на сколько времени ему хватит средств для ведения полномасштабной войны, считает специалист.

Однако, с его слов, даже если просто представить ВВП РФ как общую сумму доходов всех отраслей экономики РФ и разделить ее на сумму зафиксированных на сегодня ежедневных потерь - полученная величина составит максимум в два с половиной месяца.

“Но мы все прекрасно помним как выглядит лавина снега летящая с горы. Именно таким будет эффект абсолютно беспрецедентных санкций направленных на экономику страны агрессора и точка невозврата будет пройдена значительно быстрее”, - уверен Гарбарук.

По мнению экономиста, окончательно “добить” экономику РФ помогут паника и страх среди самих россиян. Это подтверждают в том числе и полтора триллиона рублей снятых россиянами за прошедшие несколько дней со своих счетов “с целью получить наличные на руки и хоть что-то за нее приобрести, пока они вконец не обесценились”.

Те, кто начали эту войну, забыли правило бумеранга и о том, что он возвращается к тем кто его запустил.

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“Гусеницы российских танков сегодня не только разоряют украинскую землю. Они также убивают в грязь экономику собственной страны и личное благосостояние каждого ее гражданина, отбрасывая их назад в девяностые. Любителям ностальгии по "советскому прошлому" можно лишь сказать - поздравляем! Ваши мечты сбылись”, - говорит Гарбарук.

“Теперь ваша новая реальность на десятилетия вперед - это тотальный дефицит базовых товаров и качественных продуктов питания. Просто вспомните о том, что даже для того чтобы посадить картофель ваши фермеры покупают до 90% импортных семян”, - предупреждает он.

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Россиян ждет стремительный рост цен на все товары ежедневного потребления при стремительной девальвации заработной платы - если “она у них будет”.

“Ведь все построенные в вашей стране предприятия и заводы используют импортное сырье и компоненты, которые закупались за рубежом. На этом все - их больше не будет, дальше только: тотальная безработица, уменьшение налоговых поступлений, задержка выплат зарплат бюджетникам, полный коллапс экономики, нищета, дефолт”, - считает эксперт.

Так, например, по его словам, вскоре россияне могут остаться не только без элитных импортных автомобилей, но даже без Lada Kalina, ведь, учитывая что "АвтоВАЗ" уже остановил производство автомобилей из-за отсутствия поставок импортных электронных компонентов - скорее всего “придется возвращаться к ржавым Жигулям советской эпохи”.

Также экономист уверен, что золото из резервов Центрального банка РФ никто “адекватный” в мире не приобретет, ведь что автоматически получит миллиардные штрафы. А российские нефть и газ “скоро можно будет лишь по бартеру менять на самые необходимые товары и продукты”, говорит Гарбарук. А если мировое сообщество пойдет на окончательный шаг и наложит эмбарго на закупки российских энергоносителей - не будет и этого.

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“Кремль начал войну, которая изменит мир. Мы, украинцы, уже меняемся и как нация становимся значительно сильнее и сплоченнее! У вас, россияне, есть шанс - либо выйти на улицы и вместе построить свое успешное будущее, либо скатиться в тоталитарное средневековье. И это абсолютно не аллегория, это абсолютная реальность вашего завтрашнего дня”, - добавил собеседник УНН.

Напомним

С каждым днем против России за вторжение в Украину, все больше компаний закрывают предприятия, отменяют сотрудничество и поддерживают всемирный бойкот против агрессора. Впоследствии, из-за того, что Беларусь поддерживает российские действия в Украине, против Лукашенко и страны в целом тоже начали вводить санкции.

От сотрудничества с агрессором отказались уже несколько десятков компаний.

Кроме того, страны Запада налагают все новые санкции за агрессивное поведение Кремля. Так в частности накануне Белый дом объявил о новых санкциях в отношении российских олигархов в четверг в связи с последней попыткой президента США Джо Байдена "надавить" на президента России Владимира Путина из-за войны в Украине.