В "Слуге народа" рассказали о намерениях Украины экстрадировать и наказывать всех: "скрывающимся за границей - теперь не спрятаться"

КИЕВ. 6 мая. УНН. Во время войны правоохранительные органы должны эффективно работать в направлении экстрадиции преступников, которые скрываются от правосудия за границей. Поэтому Верховная Рада, среди прочего, работает и над тем, чтобы расширить возможности квалификации действий лиц, которых можно считать “врагами народа”. Об этом УНН рассказал депутат от “Слуги народа” Георгий Мазурашу, комментируя планы по экстрадиции блоггера Анатолия Шария и других.

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“Да, мы корректируем законодательство и расширяем базу того, что можно квалифицировать как деятельность врагов Украины. И в в этом плане могут быть перегибы, идеального ничего не бывает, но точно следует определять враждебность в соответствии с законодательными нормами, а не субъективного восприятия”, — сказал политик

Мазурашу добавил, что в условиях военного положения украинские правоохранители должны особенно эффективно работать в направлении экстрадиции лиц, которых Украина обвиняет в преступлениях и которые скрываются от правосудия по других странах.

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“Было бы прекрасно задержать и наказать всех врагов Украины, независимо от того, кто это и где теперь находится (...) Думаю, в этом направлении соответствующие органы всегда должны работать достаточно активно и желательно эффективно. В условиях военного времени, тем более (...) Когда есть „железобетонные доказательства“, укрывательство нарушителей за границей не должно быть преградой для приговоров.

Возможно, здесь еще нужно усовершенствовать законодательную базу для оптимизации и реализации соответствующих возможностей. Тогда соответствующие преступники (после доказательства вины в установленном порядке) либо будут переданы Украине для отбывания наказания, либо будут дальше скрываться разве что за какими-то „железными занавесами“, где-то в Ростове-на-Дону, пока это еще территория преступной россии”, — заявил Мазурашу.

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4 мая в Испании был задержан пророссийский блоггер Анатолий Шарий. По мнению нардепа от “Слуги народа” Федора Вениславского, Шария в конце концов ожидает экстрадиция в Украину.

На экстрадицию также ожидает и еще один украинец, который скрывается уже почти 5 лет в ОАЭ. Речь идет о подозреваемом в хищении сотен миллионов гривен на “глубоководном выпуске”, эксдепутата одесского горсовета Руслана Тарпана. Последний, до слова, еще и имеет совместный бизнес с русскими.

В прокуратуре Одесской области накануне озвучили намерения по экстрадиции указанного лица и информировали о старте перевода на иностранные языки необходимого пакета документов.