россия не успевает до 9 мая получить существенный военный результат, поэтому отложит с "референдумами" - политолог

КИЕВ. 6 мая. УНН. россия не успевает выполнять запланированное в своей "спецоперации" и не может достичь значимых военных побед, поэтому она скорее откажется от плана объявить о так называемых "референдумах" о присоединении временно оккупированных территорий Украины. Такое мнение УНН высказала политолог Олеся Яхно.

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"... какая-то победа нужна российским властям. Хотя, с другой стороны, там звучат заявления, что "мы не будем спешить до 9 мая", потому что им стало понятно, что быстро невозможно не только по всей Украине, но и на востоке, получить результат. Поэтому нельзя утвердительно сказать, будут ли именно к 9 мая привязаны эти референдумы", - сказала политолог.

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По ее мнению, не исключено, что российская власть сначала пойдет "логикой военного результата", и лишь после того будет считать, что сможет перевести это в публичный результат на уровне "псевдореферендумов".

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"Поэтому я все же склоняюсь к тому, что 9 мая будет больше объявлено о традиционной угрозе, когда путин скажет, что весь мир – это нацисты, это враги, что они хотят разрушать россию и что надо держаться, надо бороться, какую-то пургу в этом стиле. Потому что так не выглядит, что на сегодняшний день россия может или успевает до 9 мая получить существенный военный результат. А проведение этих псевдореферендумов, в том числе в Херсоне, имеет значение, когда россия сможет объединить юг и восток для так называемого коридора. Тогда это для россии, вероятно, будет иметь смысл", - объясняет политолог.

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В то же время, по ее словам, исключать такую ​​возможность все же не стоит, ведь "мы не знаем, что в больной голове в россии может возникнуть в любой момент".

"Но мне кажется, что все же 9 мая мы услышим о каких-то мифических угрозах, о том, что "надо потерпеть", о том, если не будет объявлена ​​военная мобилизация, то должна быть мобилизация общества, нужно якобы устоять перед какими-то угрозами. Возможно, еще какая-то символика будет презентована. А как победа будет указано, что "мы спасаем Мариуполь"... россия говорит на черное – белое, и наоборот, что они спасают Мариуполь, где Украина якобы "устраивает геноцид", " мы оттуда людей спасли" и т.д. Можно и это показывать как результат", - добавляет Яхно.