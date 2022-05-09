Членство в ЕС: Украина завершила свою часть процесса. Теперь главное не допустить затягивания принятия решения

КИЕВ. 9 мая. УНН. Украина сегодня официально передала Европейской комиссии финальную часть опросника, необходимую для оценки готовности Украины к обретению статуса кандидата на членство в ЕС. Следовательно, техническая часть процесса со стороны Украины завершена и мяч находится на стороне Европейского Союза. Об этом рассказали УНН в Офисе Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Цитата

"Сегодня Украина официально передала Европейской комиссии вторую и финальную часть опросника, необходимую для оценки готовности Украины к обретению статуса кандидата на членство в ЕС", - сообщили в Офисе.

По словам собеседников, вторую часть Украина получила 13 апреля. Документ составил почти 4000 страниц ответов на соответствие украинского законодательства европейскому (acquis communautaire). Вместе с первой частью опросника – это более 5000 страниц ответов о готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС, сообщили в Офисе.

"Следовательно, техническая часть процесса со стороны Украины завершена и мяч находится на стороне Европейского Союза", - говорят в Стефанишиной.

Детали

Также в вице-премьере утверждают, что украинское правительство уже получило сигналы от Еврокомиссии с положительной оценкой первой части опросника, которая касалась политических и экономических критериев членства в ЕС.

Украина, как говорится, продолжит консультации со странами-членами ЕС, которые, опираясь на выводы Еврокомиссии, должны принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата.

"Главная задача сегодня - снять предостережения, оставшиеся в отдельных странах ЕС и не допустить затягивания принятия решения", - отмечают в Офисе.

И добавляют: последние опросы в ЕС показывают, что большинство европейцев поддерживают членство Украины в Европейском Союзе.

Опираясь на устоявшуюся демократическую практику, лидеры стран ЕС должны принять решение, учитывая настроения в обществе, отметили у вице-премьера Украины.

Напомним

9 мая Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Как отметила Ольга Стефанишина, Украина заполнила и передала Еврокомиссии вторую часть опросника по членству в ЕС. Положительного решения ожидают в июне.