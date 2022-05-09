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Либо крестик снимите, либо красный флаг: почему российская "советизация" не подействует ни на кого, кроме россиян
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"Им просто нечего демонстрировать" – эксперт об отмене воздушной части парада в рф

"Им просто нечего демонстрировать" – эксперт об отмене воздушной части парада в рф

Сергей Грабский

КИЕВ. 9 мая. УНН. Презентация воздушной части парада 9 мая в россии показала бы неспособность военных сил воевать и отсутствие значимых побед. Такое мнение в комментарии УНН высказал военный эксперт Сергей Грабский.

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"Им просто нечего демонстрировать. А лишний раз показывать свою неспособность воевать и представлять какие-то выдающиеся победы, то лучше ничего не показывать вообще. Что они собственно и сделали", – сказал эксперт.

Кроме того, Грабский отметил, что руководство россии было осторожно с выражениями, официально не объявляли о войне в Украине, о массовой мобилизации населения, чтобы не создавать лишних информационных поводов.

Добавим

россия отменила воздушную часть парада 9 мая в крупных городах. По официальной версии кремля, это произошло из-за плохих погодных условий. Центр противодействия дезинформации при СНБО назвал такое объяснение манипуляцией, поскольку затраты в 500 млн рублей на "разгон облаков" во время парада никогда не останавливали руководство России.

В МИД Украины парад красной площадью назвали маршем насильников и убийц женщин и детей.

Источник: УНН
Теги: Россия, парад, 9 мая
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