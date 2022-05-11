Вопрос контроля над южной Бессарабией: почему оккупанты бьют по мосту через Днестровский лиман

КИЕВ. 11 мая. УНН. Российские оккупанты нацелились на мост через Днестровский лиман из-за его важности в вопросе обеспечения всей южной Бессарабии. Кроме того, речь идет об ударе по экономической составляющей. Об этом УНН рассказал военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

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"Нанесение удара по мосту, идущему через Затоку, - это фактически удар по всем вопросам обеспечения и контроля над всей южной Бессарабией", - отметил эксперт.

Детали

По его словам, намерения оккупантов среди прочего составляют и разрушение экономической составляющей.

Так, в краткосрочной перспективе, разрушив мост, российские войска могли бы ослабить позиции украинской армии, а в далекой, в случае полного уничтожения моста, это значительно усложнило бы логистику и торгово-экономические отношения между всем миром и Украиной, которая до сих пор может использовать порты Рени и Измаил.

"Зная, насколько ограничена пропускная способность этой дороги, мы понимаем что отсутствие альтернативного пути, а именно пути через Днестровский лиман, значительно усложняет логистику и доставку грузов из и в порты Измаил и Рени", – говорит собеседник.

Кроме того, отметил Грабский, этот объект так важен, ведь это - единственная дорога, по которой Украина может осуществлять перемещение своих подразделений на этом направлении: через Маяки формально осуществлять перемещение наших подразделений не удастся, ведь они будут идти через молдавскую территорию – это в свою очередь может привести к существенному замедлению перемещения войск, что является недопустимым.

Напомним

10 мая российские оккупанты в четвертый раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.