Безуспешность войны в Украине и усложнение логистики: эксперт назвал причины вывода российских войск из Сирии

КИЕВ. 11 мая. УНН. россия вынуждена выводить войска из Сирии не только из-за безуспешности войны в Украине и необходимости дополнительных сил, но и из-за усложненной логистики. Такое мнение в комментарии УНН высказал директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Однако, по его словам, некоторые войска будут все же присутствовать в Сирии.

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«Если россия выведет 6 тысяч войск, то там все равно останется военно-морская база и авиационная база. А значит, определенное количество войск там останется для обслуживания, их не все выведут. В Сирии это не ситуация поражения, а ситуация потребности войск на другом фронте. Конечно, можно говорить, что это произошло из-за безуспешности в войне с Украиной. Но это еще не поражение», – сказал Семиволос.

Детали

Кроме того, эксперт убежден, что из-за запрета входа российским кораблям в Черное море и закрытия Турцией воздушного пространства для военных самолетов значительно усложняется логистика для россии, а это заставляет ослаблять присутствие на Ближнем Востоке.

«Когда мы говорим о московском присутствии в Сирии, мы учитываем, что поставки ресурсов происходили через порты к Черному морю. А поскольку проход российских военных кораблей может быть только в одну сторону, на выход, то снабжение морем ограничено. Самолетами оно также ограничено, потому что Турция перекрыла свое воздушное пространство для военных самолетов. Это в разы усложняет логистику для россиян и заставляет их принимать решения», – отметил собеседник.

Что касается того, как может складываться ситуация на Ближнем Востоке, то эксперт предполагает, что в Сирии увеличится влияние Ирана. А переговоры Башара Асада с иранцами – яркое тому подтверждение. Кроме того, между россией и Ираном продолжаются сложные отношения, ведь значительный вклад в победу в войне в Сирии принадлежит иранцам. Однако москва весь успех присвоила себе, чем Иран очень недоволен.

Также, по словам эксперта, Башар Асад в последние полгода активно пытается возобновить контакты со странами Персидского залива. Очевидно, это делается для легализации его режима и гарантий безопасного пребывания Асада у власти.

«Россияне, таким образом, посылают мощный сигнал на Ближний Восток, что они не могут активно взаимодействовать. Да, они сейчас будут рассказывать, что решили все свои задачи в Сирии, но мы знаем, что это не так, мы знаем, что там как минимум остается анклав, мы знаем, что север контролируется турками, а Израиль как минимум осуществляет активное противодействие иранскому присутствию. То есть в этом смысле решение московитов уйти оттуда принимается достаточно сомнительно», – сообщил эксперт.

Относительно того, будет ли «большая война» на Ближнем Востоке, как сейчас прогнозируют многие аналитики, то Семиволос отмечает, что ситуация зависит от нескольких факторов.

«Во-первых, выборы, которые пройдут в ближайшее время в Ливане. И их результаты очень важны для понимания, что будет происходить дальше. Второй момент – это будущее израильской коалиции. Она тоже под вопросом, потому что может состояться ее ослабление и досрочные выборы, а это означает погружение Израиля во внутриполитическую адженду. Тогда будет труднее тратить ресурсы на внешнеполитические действия. Следующий момент – это судьба ядерного соглашения, будет ли оно подписано. И соответственно действия американцев против Ирана. Это также тема, которая может разворачиваться в непредвиденном направлении для Ближнего Востока», – отметил эксперт.

Семиволос уверен, что в ближайшее время будет оперативная пауза между выводом российских войск из Сирии и событиями, которые могут разворачиваться дальше.

Ранее

Издание The Moscow Times со ссылкой на источники сообщило, что россия начала вывод войск из Сирии – для переброски их в Украину.