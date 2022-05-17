“Раздерибанить” россию не удастся: эксперт рассказал, почему США являются “главным стражем” целостности рф

КИЕВ. 17 мая. УНН. Практически все мировое сообщество активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Кремль уже считают проигравшим, а мировые аналитики рассматривают сценарий “раздербанивания” россии, как самый реалистичный в исходе российско-украинской войны. Но как заявил в комментарии УНН военный эксперт Олег Жданов, таков расклад событий маловероятен, поскольку “главным стражем” целостности россии являются США.

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“Вероятность того, что россию раздеребанят – существует, но скорее всего нет. Главный страж целостности россии — США. И они сделают все, чтобы не допустить развала российской федерации. Возможно, Китай “откусит” какой-то кусок на востоке, и возможно, Калининград может вернуться в состав Польши или Германии. Но россия, в целом, должна сохраниться”, – заявил аналитик.

Детали

По мнению Жданова, если россия “развалится” – исчезнет образ врага. Эксперт приводит в пример середину 1990-х годов, когда США развязали войну с Югославией после того, как бывший Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер решил создать правовую базу для объединения Европы.

“Шредер, создавая правовую базу для объединения Европы – начал с вопроса безопасности. Он тогда провозгласил лозунг “Yankee, go home!”. Тогда 42-й президент США Билл Клинтон начал войну с силами НАТО в Югославии, и путин, с молчаливого согласия Клинтона, сажает в кресло канцлера Германии Ангелу Меркель. Шредер 3 месяца судится за право выиграть выборы, потому что там посчитали неправильно бюллетени. Потом его семейная фирма получает контракт на строительство “Северного потока – 1”. А потом и сам Шредер попадает в директорат “Газпрома”. Вот так они поменяли расклад сил. И только войной в Югославии Америка смогла сохранить НАТО”, – объяснил аналитик.

Жданов отмечает, что если в результате этой войны произойдет развал российской федерации – это станет большой угрозой для НАТО, так как исчезнет “образ врага” для Европы, и она, как и когда-то в 1990-х, скажет: “Yankee, go home!”.

“Они тогда создадут силы безопасности в Европе. В таком случае, Европа перестанет подчиняться Америке, и каждый будет играть одну игру, что невыгодно США. Потому Белый Дом продолжит вытеснять россию с геополитики, но не допустит ее развала”, – резюмировал эксперт.

Напомним

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что путин загнал себя в тупик, начав полномасштабное вторжение в Украину. Это может привести к быстрому концу, некогда имперского режима, и повлечет возврат оккупированных россией территорий — от островов Японии до Кенигсберга (нынешний Калининград), принадлежащий Германии.