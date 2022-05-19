Для решения проблем бомбоубежищ должна быть общенациональная программа по гражданской защите - эксперт

КИЕВ. 19 мая. УНН. Для защиты населения в дальнейшем важно подходить комплексно и не только проектировать убежища в новых домах, но и решать проблему с существующими. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Олег Попенко.

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"Нам нужна общенациональная программа гражданской защиты, в рамках которой будут не только проектироваться убежища в многоквартирных домах, но и укрепленные подземные паркинги, новые системы теплокоммунэнерго, перестроенные под современную защиту от авиационных налетов. Кроме того, мы должны изменять систему передачи электроэнергии и строить подземные станции распределения энергии, которые, кстати, дешевле строить, чем наземные", – отметил эксперт.

Детали

Кроме того, по словам Попенко, в рамках программы гражданской защиты должны быть решены и вопросы уже существующих домов, где отсутствуют бомбоубежища или если они и есть, то не оборудованы. Эксперт отметил, что в таких случаях нужно разрабатывать план строительства бомбоубежищ по каждому району, с учетом количества жителей, в пешей доступности в течение нескольких минут, и новых систем теплоснабжения.

Также собеседник отметил, что должна регламентироваться ответственность за бомбоубежища и их оборудование, а также децентрализация поставок энергоносителей.

"Например, в Чернигове разрушили ТЭЦ, и она по факту сейчас никому не принадлежит. Раньше ее арендовали, однако сейчас отказались продлевать аренду. Теперь неизвестно, кто будет ее ремонтировать и кто эксплуатировать. То же самое и с бомбоубежищами. Годами не выделяются средства на их эксплуатацию, потому что нет четко прописанной ответственности за них", – сообщил Попенко.

Дополнение

Парламент инициировал разработку новых строительных норм, предусматривающих надежные бомбоубежища в отстроенных и новых домах, о чем сообщила глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Она отметила, что в Украине разрабатывается план восстановления жилых домов и инфраструктуры, которую уничтожили оккупанты.