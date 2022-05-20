Возвращение мира возможно только при уважении суверенитета: Украина изучает предложенный Италией мирный план

КИЕВ. 20 мая. УНН. Все решения по установлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, заявил УНН представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя предложенный Италией план урегулирования ситуации в Украине.

Дипломат подтвердил, что Италия действительно предоставила свое видение процесса возвращения мира в Украину.

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"Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и на двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны россии против Украины. Соответствующие предложения сейчас изучаются", - сообщил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина приветствует усилия восстановить мир.

"Мы приветствуем любые международные усилия, которые помогут восстановить мир на украинской земле и в Европе. В то же время, любое политическое решение должно базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - добавил спикер МИД.

Дополнение

Власти Италии разработали и предложили план поэтапного мирного урегулирования ситуации в Украине.

Итальянские политики предложили завершить конфликт в Украине в 4 этапа при непосредственном участии ОБСЕ, ООН, а также ряда стран, среди которых государства G7. По плану предлагается прекратить боевые действия, заключить договор по "спорным территориям", а также подписать многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе.