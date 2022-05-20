Переговоры между США и Венесуэлой о замещении российской нефти больше похожи на политическую игру – эксперт

КИЕВ. 20 мая. УНН. Заявления о замещении российской венесуэльской нефти сейчас больше похожи на политическую игру. И даже если США и Венесуэле удастся достичь договоренностей, то для их реализации нужны годы. Такое мнение в комментарии УНН высказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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"Пока нет прямых переговоров между руководством США и Венесуэлы, я бы оптимистично не оценивал данную ситуацию. Сейчас это скорее похоже на определенную игру, где каждая из сторон пытается действовать в своих целях. США – продемонстрировать новые пути замещения и движение к эмбарго российской нефти, ведь население этого требует, а государство до сих пор покупает российскую нефть, Венесуэла же, в свою очередь, рассматривает ситуацию как возможность получить технологии и сотрудничать с американскими компаниями. Так что, в первую очередь, такие заявления – это политические интересы", – отметил Корольчук.

Эксперт убежден, даже если сторонам удастся достичь договоренностей, то для реализации этого плана уйдут не месяцы, а годы. Кроме того, полностью заместить российскую нефть венесуэльской не удастся.

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"Если США снимут ограничения, сказать, что это сразу заместит российские поставки на рынок, очень самонадеянно. Пока никто не знает, сколько Венесуэла сможет поставлять нефти. Даже если взять, например, миллион баррелей в сутки, это всего 20% того, что поставляет россия. Плюс еще существует один момент. Для Саудовской Аравии Венесуэла – конкурент. Поэтому они не допустят развития нефтедобывающей отрасли в этой стране, это будет означать снижение цены на их нефть", – считает собеседник.

Кроме того, Корольчук отметил, что тяжело представляет прямые переговоры между США и Венесуэлой, ведь между странами установлены сложные отношения. Для достижения договоренностей обеим сторонам следует признать, что прошлые отношения были ошибкой.

"Представим, что Венесуэла и США будут сотрудничать. Логично, что Венесуэла потребует гарантий возможности выйти на рынок и наращивать поставки нефти. Это договоренности на десятилетие. Такую гарантию сейчас им никто не даст", – отметил эксперт.

Напомним

Правительство Соединенных Штатов принимает меры для смягчения ряда экономических санкций в отношении Венесуэлы, чтобы стимулировать возобновление переговоров между поддерживаемой США оппозицией и правительством президента Николаса Мадуро.