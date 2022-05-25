В "Слуге народа" рассказали, какие будут применяться санкции в отношении компаний разыскиваемого Тарпана, связанных с россией

КИЕВ. 25 мая. УНН. Закон о конфискации имущества тех, кто поддерживает российскую агрессию, который на днях подписал Президент, должен коснуться компаний разыскиваемого в Украине экс-депутата Руслана Тарпана, связанных с россией. Об этом заявил депутат из “Слуги народа” Владлен Неклюдов, передает УНН.

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“Я думаю, что частично будут наложены санкции в процентном соотношении относительно имущества гражданина рф (Рамиля Шайдуллина, являющегося основателем ряда компаний Тарпана - ред.)”, - сообщил он и добавил, что факт управления Тарпаном компаниями вместе с резидентом рф Шайдуллиным можно расценивать как поддержку страны-агрессора.

“В целом, закон ко времени, это безусловно. Поскольку идет война, и те, кто поддерживают российскую агрессию – особенно это касается тех, кто имеет имущество, – они причиняют вред. (...)

Против тех, кто поддерживает российскую агрессию, нужно предпринимать крайне суровые меры, и я считаю, что подписанный закон является одним из таких. Он позволит нам отбирать имущество, чтобы это имущество использовалось в пользу Украины. Поэтому мы должны в отношении таких граждан (Тарпан и др. лица, которые управляют в Украине компаниями совместно с резидентами рф) тоже принимать соответствующие меры", - добавил Владлен Неклюдов.

Напомним

Руслан Тарпан – бывший одесский депутат, которому из-за махинации на проекте “Глубоководный выпуск” избрана мера пресечения в виде заочного содержания под стражей. Он – главный подозреваемый в этом деле.

Несмотря на ряд подозрений Тарпана и его всеукраинский и международный розыск, он до сих пор продолжает вести бизнес в Украине. И, как оказалось - неединолично: компании “Гранд Отель”, “Компас Проект” и “Квартал Руссова”, прямо или косвенно принадлежащие Тарпану, контролируются еще одним человеком – Рамилем Шайдуллиным, гражданином рф (он входит в состав учредителей каждой из вышеперечисленных ООО).

В Минэкономики уже заявили – изучат компании Тарпана в рамках подготовки списка активов, подлежащих отчуждению в пользу Украины.

А в Верховной Раде ожидают активности СНБО по вопросам отчуждения имущества одесского беглеца Тарпана и его российских партнеров.